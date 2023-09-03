3 сентября фехтовальщица выложила видео с красивого морского побережья. Ольга Харлан сняла свое трендовое видео в канун своего дня рождения.

Вот так Харлан продала на аукционе именную куклу Барби: не одна тысяча долларов пойдет на помощь ВСУ

Харлан: Последний день моих 32 лет

4 сентября 2023 украинка празднует свой 33-й день рождения.

Олимпийская чемпионка мило подписала видео в инстаграмме, которым простилась с 32-летием. В то же время Ольга еще раз показала свою отличную физическую форму, а за патриотический сине-желтый купальник отдельный респект.

Последний день моих 32 лет. 33, увидимся завтра, уже бегу,

– подписала видео саблистка.

Трендовое видео от Ольги Харлан

В комментариях под видео поклонники и подписчики уже начали приветствовать Ольгу с наступающим днем рождения. Последние дни 32-летия стали для Харлана надэмоциональными. ЧМ-2023 в Милане привлек внимание всего цивилизованного мира к нашей саблистке, которая отказалась пожимать руку россияне.

Ольга победила ее, выдвинув перед Анной Смирновой саблю. Но она отказалась прикасаться к ней своей. Зато враждебная фехтовальщица подала протест, не преуспевший. Но впоследствии украинку таки дисквалифицировали дали черную карточку.

Это повлекло за собой немалую огласку в обществе и заставил FIE перенести устранение Ольги, чтобы дать ей выступления в команде на ЧМ, где Украина стала четвертой. Харлан не сдержала слез после поражения в бронзовом исходе.

За это Харлан получила пропуск на Олимпиаду-2024 да изменила мировые правила фехтования. Теперь рукопожатия не являются обязательными.

После возвращения в Украину саблистка разыграла на аукционе именную куклу Барби, за которую отдали более 10 тысяч долларов. Все они будут направлены на возобновление украинских военных.