Харлан на Родине после успеха на Олимпиаде-2024 встретили пограничники, – видео с границы
Украинские пограничники встретили Ольгу Харлан на пункте пропуска "Лужанка", что на границе с Венгрией. Самая титулованная спортсменка в истории Украины приехала домой после Олимпийских игр в Париже.
Там Ольга Харлан завоевала золотую медаль в фехтовании на Олимпиаде-2024, победив в финале представительницу Южной Кореи.
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Как наши пограничники встретили Ольгу Харлан в Украине
Сегодня ночью (на 10 августа – 24 Канал) в Украину вернулась чемпионка мира по фехтованию на саблях Ольга Харлан. Спортсменка получила первую медаль для Украины на Олимпийских играх 2024 года в Париже – бронзу,
– отметили в Госпогранслужбе.
Встретили Ольгу Харлан пограничники Мукачевского пограничного отряда.
Заметьте Ольга Харлан – абсолютный рекордсмен Украины в истории Олимпийских игр
Они отметили, что Ольга Харлан является обладательницей более 100 медалей из разных соревнований и наиболее титулованной олимпийской спортсменкой.
"Поздравили обладательницу шести олимпийских медалей и четырехкратную чемпионку мира в этом виде спорта с победой и поблагодарили ее за настойчивость, стойкость и настоящую, украинскую жажду побеждать и двигаться вперед", – отметили пограничники.
Ольга Харлан приехала в Украину / Фото Госпогранслужбы
В свою очередь Ольга Харлан поблагодарила пограничников за теплый прием. Спортсменка отметила, что во время соревнований чувствовала поддержку каждого украинца и украинки, которые болели за нее.
Как пограничники встретили Ольгу Харлан: смотрите видео
Кстати, Ольга Харлан живет в итальянском городе Болонья вместе с парнем Луиджи Самеле. Родители Ольги Харлан живут в Николаеве.Важно! Получив "золото" на Олимпиаде Ольга Харлан говорила о войне в Украине. Кроме того, получив первую победу на Олимпийских играх-2024 в Париже (бронзовую медаль), Харлан посвятила ее спортсменам, которых убила Россия.