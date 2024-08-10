Там Ольга Харлан завоевала золотую медаль в фехтовании на Олимпиаде-2024, победив в финале представительницу Южной Кореи.

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Как наши пограничники встретили Ольгу Харлан в Украине

Сегодня ночью (на 10 августа – 24 Канал) в Украину вернулась чемпионка мира по фехтованию на саблях Ольга Харлан. Спортсменка получила первую медаль для Украины на Олимпийских играх 2024 года в Париже – бронзу,

– отметили в Госпогранслужбе.

Встретили Ольгу Харлан пограничники Мукачевского пограничного отряда.

Заметьте Ольга Харлан – абсолютный рекордсмен Украины в истории Олимпийских игр

Они отметили, что Ольга Харлан является обладательницей более 100 медалей из разных соревнований и наиболее титулованной олимпийской спортсменкой.

"Поздравили обладательницу шести олимпийских медалей и четырехкратную чемпионку мира в этом виде спорта с победой и поблагодарили ее за настойчивость, стойкость и настоящую, украинскую жажду побеждать и двигаться вперед", – отметили пограничники.

Ольга Харлан приехала в Украину / Фото Госпогранслужбы

В свою очередь Ольга Харлан поблагодарила пограничников за теплый прием. Спортсменка отметила, что во время соревнований чувствовала поддержку каждого украинца и украинки, которые болели за нее.

Как пограничники встретили Ольгу Харлан: смотрите видео

Кстати, Ольга Харлан живет в итальянском городе Болонья вместе с парнем Луиджи Самеле. Родители Ольги Харлан живут в Николаеве.

Важно! Получив "золото" на Олимпиаде Ольга Харлан говорила о войне в Украине. Кроме того, получив первую победу на Олимпийских играх-2024 в Париже (бронзовую медаль), Харлан посвятила ее спортсменам, которых убила Россия.