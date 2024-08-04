Легендарная украинская фехтовальщица в решающей схватке сравняла счет и вырвала победу 45:42. Таким образом Ольга Харлан добавила в свой актив вторую медаль Олимпийских игр-2024, пишет 24 Канал.

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Солидные премии за олимпийские медали

Спортсменка из Николаева стала абсолютной рекордсменкой Украины по количеству олимпийских наград. Отныне на счету Ольги шесть медалей: две золотые (2008, 2024), одна серебряная (2008) и три бронзовые (2012, 2016 и 2024).

Кроме того, Харлан заработала солидные призовые, которые получит от государства. На банковский счет Ольги придет 205 тысяч долларов. Денежная премия учитывает золотую и бронзовую награды.

Партнерши Харлан по команде, Елена Карвацкая, Алина Комащук, Юлия Бакастова, получат по 125 тысяч долларов. Также премии предусмотрены тренерам спортсменок. Им выплатят по 62,5 тысячи долларов – это 50 процентов от премии спортсменов.

Справка. Украинское правительство запланировало следующие выплаты за олимпийские медали: "золото" – 125 тысяч долларов, "серебро" – 100 тысяч, а "бронза" – 80 тысяч.

Напомним, что сборная Украины завоевала три медали на Олимпийских играх в Париже. На счету наших атлетов: "золото" в командной сабле, "серебро" Сергея Кулиша в стрельбе из винтовки и "бронза" Ольги Харлан в индивидуальной сабле. Еще одну медаль гарантировал боксер Александр Хижняк, который вышел в полуфинал Игр-2024.