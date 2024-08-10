Там Ольга Харлан здобула золоту медаль в фехтуванні на Олімпіаді-2024, перемігши у фіналі представницю Південної Кореї.

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Як наші прикордонники зустріли Ольгу Харлан в Україні

Сьогодні вночі (проти 10 серпня – 24 Канал) в Україну повернулася чемпіонка світу з фехтування на шаблях Ольга Харлан. Спортсменка здобула першу медаль для України на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі – бронзу,

– зазначили у Держприкордонслужбі.

Зустріли Ольгу Харлан прикордонники Мукачівського прикордонного загону.

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Вони зауважили, що Ольга Харлан є володаркою понад 100 медалей з різних змагань та найбільш титулованою олімпійською спортсменкою.

"Привітали володарку шести олімпійських медалей і чотириразову чемпіонку світу в цьому виді спорту з перемогою та подякували їй за наполегливість, стійкість і справжню, українську жагу перемагати та рухатися уперед", – зазначили прикордонники.

Ольга Харлан приїхала в Україну / Фото Держприкордонслужби

Своєю чергою Ольга Харлан подякувала прикордонникам за теплий прийом. Спортсменка зауважила, що під час змагань відчувала підтримку кожного українця та українки, які вболівали за неї.

Як прикордонники зустріли Ольгу Харлан: дивіться відео

До речі, Ольга Харлан живе в італійському місті Болонья разом з хлопцем Луїджі Самеле. Батьки Ольги Харлан живуть в Миколаєві.

Важливо! Здобувши "золото" на Олімпіаді Ольга Харлан говорила про війну в Україні. Окрім того, здобувши першу перемогу на Олімпійських іграх-2024 у Парижі (бронзову медаль), Харлан присвятила її спортсменам, яких вбила Росія.