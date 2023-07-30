При этом некоторые правила FIE все же планирует изменить. Так, традиционное рукопожатие после боя планируют заменить на дистанционное поздравление. Это позволит украинским спортсменам не иметь никакого контакта с россиянами. Однако правила эти пока не введены. Об этом 24 Каналу рассказала главный тренер сборной Украины по фехтованию Наталья Конрад.

К теме Не соответствует такой позиции: ФФУ просит FIE лишить россиянку Смирнову нейтрального статуса

Нас заверили, что все будет хорошо

Она отметила, что последние несколько дней после инцидента были очень напряженными – на эмоциях.

Также главный тренер сборной Украины по фехтованию подчеркнула, что официального документа по изменению правил пока нет.

Это не так быстро происходит. В то же время впереди целый сезон, и мы будем с этой проблемой сталкиваться на каждых соревнованиях,

– отметила она.

Конрад подчеркнула, что украинская сборная и в частности Ольга Харлан заранее сообщила FIE, что не будет пожимать руку россиянке после поединка.

"По этому поводу мы также общались с организаторами соревнований. Ольга говорила с президентом Федерации. И нас заверили, что к этому отнесутся лояльно, что они понимают возможность такой провокации и все будет хорошо", – отметила главный тренер.

Обратите внимание! Сразу после инцидента Харлан получила от судей черную карточку, а FIE дисквалифицировала ее. Однако позже ее допустили к соревнованиям. В Федерации объяснили, что дисквалификацию украинки приостановили, однако черную карточку не отменили.

Главный тренер сборной Украины по фехтованию прокомментировала ситуацию с Ольгой Харлан: смотрите видео

Оказывался какой-то прессинг

Сразу после того, как Ольга отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой, первые 30-40 минут организаторы пытались увести российскую спортсменку с дорожки, а также они намеревались не наказывать Ольгу.

Но наверняка оказывался какой-то прессинг на них, потому что в Федерации резко сменили риторику и начали рассказывать, что такого "нельзя делать", что "не будет никаких исключений". Но мы понимаем, что случилось и почему они начали так себя вести,

– подчеркнула Конрад.

Она отмечает, что эта история еще не закончена, и в FIE решают, как из нее выйти. Но усилия со всех сторон всех тех, кто поддерживает Украину и Ольгу Харлан, помогли ей вернуться на дорожку.

"Мы будем бороться и отстаивать свою позицию до конца и повсюду", – резюмировала Наталья Конрад.

Важно! Из-за приостановки дисквалификации Ольги Харлан она имела возможность выступить вместе с командой в полуфинале Чемпионата мира по фехтованию. Соперницами украинок выступила сборная Франции. К сожалению, наши девушки уступили им в поединке. Наши девушки продолжили борьбу за бронзовую награду со сборной Южной Кореи, но уступили соперницам. Украинская команда заняла четвертое место на ЧМ.

Что этому предшествовало