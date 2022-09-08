Еще один украинец "подъехал"

Не успел 38-летний специалист покинуть украинский клуб, как нашёл себе новый. Минай объявил о прекращении сотрудничества с Николаем Цымбалом, который являлся помощником главного тренера Владимира Шарана. Решение было принято по взаимному впоследствию обеих сторон.

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В этот же день стало известно, что наставник будет работать в Красаве – бывшем российском клубе, который теперь зарегистрирован во Второй по силе лиге Кипра. Командой владеет российский блоггер евгений Савинов.

Прессслужба бывшего клуба по вражеской стране поздравила Цимбал с днем ​​рождения, которому 7 сентября исполнилось 38 лет.

В заявке команды уже есть три украинских футболиста – Виталий Квашук, Евгений Будник и Николай Морозюк, недавно сменивший одесский Черноморец на Красаву.

Что известно о тренерской карьере Николая Цымбала