Поединок состоится в Польше на "Арене Люблин". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Прогноз от Протасова

Накануне важнейшего матча для Динамо своими мыслями относительно предстоящей встречи поделился Олег Протасов. Бывший нападающий "бело-синих" сравнил две команды:

"Сразу хотелось бы сказать, что Зальцбург – очень непростая, опасная команда. Пусть в ее составе и нет громких имен. Агрессивный коллектив у Пепейна Лейндерса подобрался. Из тех игр РБ, что я видел, еще бы отметил, что они хорошо прессингуют.

Относительно Динамо, то сейчас киевляне в накате, скажем так. Форма еще далека от оптимальной, я уверен, но уже очень неплохая, учитывая то, что сезон только начался. Команда Шовковского бежит, хорошо играет в атаке, в каждой игре создает моменты".

Футбольный функционер спрогнозировал, будет ли этот поединок результативным и попытался угадать счет матча в Люблине.

Поэтому, учитывая все вышесказанное, шансы в первой игре и противостоянии в целом, я бы расценил, как 50 на 50, если говорить объективно. Или субъективно с моей точки зрения. Не люблю я это дело – давать прогнозы, но, думаю, что много голов мы не увидим. Чего-то мне кажется, что пропустят киевляне. Дай Бог, ошибиться. Считаю, счет будет или 1:1, или 2:1 в пользу киевлян, что было бы очень хорошим результатом,

– сказал Протасов.

Напомним, что матч Динамо – Зальцбург будет транслироваться на медиасервисе Megogo. На сайте же 24 Канала можно будет узнать финальный счет поединка, прочитать послематчевые комментарии участников игры, а также будет доступна текстовая трансляция матча.