На предматчевой пресс-конференции Александр Шовковский отметил потенциал и сильные стороны команды Пепейна Лейндерса. Тренер также рассказал о подготовке Динамо к игре.

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Пресс-конференция Александра Шовковского

Александр Шовковский рассказал, что приятнее играть на родном НСК "Олимпийском", потому что роль болельщиков очень важна. Специалист поблагодарил Люблин за то, что в сложные времена для Украины, они смогли принять Динамо у себя.

Наставник столичного клуба отметил сильные стороны Зальцбурга и на что нужно делать акцент, для победы. Шовковский рассказал, что его команда может поймать соперника во время выполнения угловых.

Это один из шансов, которые могут быть, но игра состоит из многих факторов, в том числе по организации действий и в обороне, и в атаке, а также в переходных фазах. Команда готовится, мы изучали соперника и готовы завтра выйти на футбольное поле,

– заявил Шовковский.

Синоптики перед матчем в Люблине прогнозируют дождь. Тренер Динамо заявил, что в команде все учитывают и готовятся к игре, но никто не может повлиять природные факторы.

Завтра, 21 августа, в 22:00 по киевскому времени, состоится первый матч последнего раунда квалификации Лиги чемпионов. Вторая игра запланирована на 27 августа, в 22:00 по Киеву.