Поєдинок відбудеться у Польщі на "Арені Люблін". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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Прогноз від Протасова

Напередодні надважливого матчу для Динамо своїми думками щодо майбутньої зустрічі поділився Олег Протасов. Колишній нападник "біло-синіх" порівняв дві команди:

"Одразу хотілося б сказати, що Зальцбург – дуже непроста, небезпечна команда. Нехай у її складі й немає гучних імен. Агресивний колектив у Пепейна Лейндерса підібрався. З тих ігор РБ, що я бачив, ще б відзначив, що вони добре пресингують.

Щодо Динамо, то зараз кияни в накаті, скажімо так. Форма ще далека від оптимальної, я певен, але вже дуже непогана, зважаючи на те, що сезон лише розпочався. Команда Шовковського біжить, добре грає в атаці, у кожній грі створює моменти".

Футбольний функціонер спрогнозував, чи буде цей поєдинок результативним і спробував вгадати рахунок матчу в Любліні.

Тому, зважаючи на все вищесказане, шанси у першій грі та протистоянні загалом, я б розцінив, як 50 на 50, якщо говорити об'єктивно. Чи суб'єктивно з мого погляду. Не люблю я цю справу – давати прогнози, але, думаю, що багато голів ми не побачимо. Чогось мені здається, що пропустять кияни. Дай Боже, помилитися. Вважаю, рахунок буде або 1:1, або 2:1 на користь киян, що було б дуже гарним результатом,

– сказав Протасов.

Нагадаємо, що матч Динамо – Зальцбург буде транслюватися на медіасервісі Megogo. На сайті ж 24 Каналу можна буде дізнатись фінальний рахунок поєдинку, прочитати післяматчеві коментарі учасників гри, а також буде доступна текстова трансляція матчу.