Ни Беседин, ни Кухаревич: известный коуч отверг игроков, которые могли бы заменить Довбика в Днепре-1

Днепровский коллектив очень многое потерял с уходом Артема Довбика. Но вот найти замену маститому нападающему довольно сложно.

Украинский тренер Олег Федорчук объяснил, почему Днепру-1 сложно найти замену Артему Довбику. Хотя вариантов на столе у команды достаточно.

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Незаменимый форвард

Артем Довбик, который был безусловным лидером Днепра-1, оставил свой клуб на произвол судьбы, перейдя в Жирону, где сразу же продемонстрировал свой уровень (забил дебютный гол в первой же игре). Достаточно нестабильные "спортклубовцы" теперь еще и ведущего игрока потеряли, которому сложно найти замену на украинском рынке.

В частности, украинский тренер Олег Федорчук разъяснил, что днепровский коллектив может пригласить в команду таких нападающих, как Артем Беседин (Ордобасы, Казахстан) или Николай Кухаревич (Свонси, Англия), и вот, по его мнению, те не дотягивают до уровня Днепра. -1. Хотя и у них есть индивидуальные манеры, свои функции на поле, а с тем и неплохие навыки, но тренер убежден, что замену Довбику нужно искать за границей.

Отдельное внимание Федорчук уделил Владиславу Супряге, в свое время выступавшему за Днепр-1 и именно эта команда должна была стать для него трамплином, однако юный форвард решил, что ему все довольно легко удается и не справился и моральным давлением. Тренер убежден, что у Владислава сейчас далеко не футбол в голове.

Вернуть Супрягу? Там психологическая проблема у игрока. Слишком легко у него карьера пошла, а это угрожающе. Вот у тебя все выходит, а потом тебя резко опускают на землю. Не каждый это выдерживает. Хоть зарплата хорошая, но нужно бороться. А потом вспоминаешь, что зарплата все равно классная. Почему у нас есть ментальная проблема? Большинство наших футболистов перестают сражаться. Всем нужен яркий пример – Зинченко, постоянно в борьбе, в суперконкуренции, и он побеждает. А большинство футболистов, получая хороший контракт, сдаются. Супруга – яркий пример,

– сказал Федорчук.

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