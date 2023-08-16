Известны имена практически всех коллективов, которые примут участие в "финале" квалификации в Лигу чемпионов. Болельщиков ждут горячие встречи, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Греческие фаны все на одно лицо: болельщики Панатинаикоса бросались бутылками у игроков Днепра-1

Остаются сильнее

Европейские клубы отыграли поединки третьего отборочного этапа в самый престижный клубный турнир. Неизвестной осталась судьба бельгийского Антверпена. Дело в том, что "красные" ожидают победителей пары Динамо Загреб – АЕК. Коллективы успели провести только одну встречу, победу в которой одержал греческий коллектив (1:2), устроив камбэк (Богдан Михайличенко провел полный матч). Все из-за того, что один из матчей перенесли на 19 августа, поскольку ранее болельщики двух команд устроили массовую схватку, в результате которой погиб фанат.

Антверпен – Динамо Загреб/АЕК (ЛЧ)

Спарта Прага – Динамо Загреб/АЕК (ЛЕ)

Другие клубы успели расставить все точки над "i". Таким образом, польский Ракув, в составе которого выступает Владислав Кочергин, одолел киприотский Арис (3:1 по итогам двух матчей) и в "финале" квалификации встретится с датским Копенгагеном, который в безумном ответном матче (3:3, первый матч - 0:0) смог одержать верх над чешской Спартой только в серии пенальти.

Ракув – Копенгаген (ЛЧ)

Арис – Слован Братислава (ЛЕ)

Швейцарский Янг Бойз внимательно присматривался к своему будущему оппоненту, поскольку коллектив в этом сезоне впервые вступит в борьбу за еврокубки только в последнем раунде плей-офф. "Желто-черные" встретятся с израильским Маккаби Хайфом, который смог без лишних проблем преодолеть словацкий Слован из Братиславы (5:2 по итогам двух матчей).

Янг Бойз – Маккаби Хайфа (ЛЧ)

Сенсационный фарерский Клаксвик покинул розыгрыш Лиги чемпионов, уступив норвежскому Молде (3:2 по итогам двух матчей), однако все еще не закончил свою еврокубковую историю. Обидчик полупрофессионального клуба встретится с турецким Галатасараем, уверенно одолевшим словенскую Олимпию из Любляны (4:0).

Молде – Галатасарай (ЛЧ)

Олимпия Любляна – Карабах/ИК (ЛЕ)

Клаксвик – Шериф/БАТЭ (ЛЕ)

Шотландский Рейджерс с проблемами преодолел швейцарский Серветт (3:2 по итогам двух матчей), а теперь в "финале" квалификации их ждет еще больший квест в лице нидерландского ПСВ, чрезвычайно уверенно разобравшийся с австрийским Штурмом (7:2).

Рейнджерс – ПСВ (ЛЧ)

Португальская Брага также записалась в список коллективов, без лишней мороки преодолевших третий квалификационный раунд, оформив бескомпромиссную победу над сербским клубом Бачка-Топола (7:1 по итогам двух матчей). А вот Марселю, в составе которого числится Руслан Малиновский, очень сложно дался поединок греческого Панатинаикоса. "Олимпийцы" не смогли одолеть своего оппонента, доведя все до серии, хотя и закамбечив в ответном матче (1:0 в пользу греков после первой игры, 2:1 во втором матче победили французы). Греки же неожиданно оказались в шаге от Лиги чемпионов.

Брага – Панатинаикос (ЛЧ)

Отметим, что все коллективы, принявшие участие в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, уже точно оформили себе выход в еврокубки. Дело в том, что даже в случае неудачи в финальном отборочном этапе в ЛЧ, они попадут в групповой этап Лиги Европы, а те, кто уступят в "финале" квалификации, то ЛЕ – в основную стадию Лиги конференций.