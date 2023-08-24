Черкасская команда сенсационно вылетела из 1/16 финала Кубка Украины от представителя Первой лиги Виктории (0:1). Из-за неудовлетворительного результата руководство ЛНЗ прекратило сотрудничество с Александром Ковпаком.

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Возвращение Дулуба

24 августа черкасская команда провела первую тренировку под руководством нового тренерского штаба. По информации Sport.ua, команду возглавил белорусский специалист Олег Дулуб.

Ему будут помогать бывший тренер Зари и Ворсклы Юрий Дудник, а также тренер вратарей Металлиста Андрей Дикань. Именно новый тренерский штаб будет руководить действиями команды в матче 5-го тура УПЛ против Металлиста 1925. Поединок состоится в субботу, 26 августа. После 4-х сыгранных матчей ЛНЗ занимает 13-е место в турнирной таблице УПЛ.

Кстати, ранее одним из кандидатов на должность наставника черкасской команды называли Александра Кучера. Однако бывший тренер Днепра-1 и Металлиста пока остается без работы.

Хорошо знакомый тренер

Напомним, что Олег Дулуб возглавлял три украинских клуба Премьер-лиги. В 2016-17 годах белорусский специалист работал в львовских Карпатах. Следующей командой Дулуба был одесский Черноморец, но "моряков" он тренировал всего 4 месяца. В 2021-23 годах Дулуб с перерывом возглавлял ФК Львов. Однако в начале весенней части чемпионата-2022/23 руководство львовского клуба неожиданно уволило тренера.