Александр Кучер может возглавить черкасский ЛНЗ. Но вот у бывшего защитника появился конкурент за место на тренерском мостике.
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Некогда отдыхать
Экскоуч Днепра-1 не собирается долго засиживаться без дела. Кучер оказался к тому же нужным еще неопытным клубам украинской элиты, в частности ЛНЗ. Дело в том, что "производители семян", как и Днепр-1, уволили своего главного тренер а, однако, есть определенные разногласия. Черкасский коллектив пошел на достаточно радикальный шаг, поскольку простился со своим наставником Александром Ковпаком из-за вылета из Кубка Украины от сумской Виктории (1:0), выступающей в Первой Лиге.
Днепр-1 же, в свою очередь, пошел с Кучером по разным дорогам из-за ряда провальных результатов. К примеру, "спортклубовцы" покинули квалификации в Лигу чемпионов, уступив греческому Панатинаикосу, вылетели из отбора в Лигу Европы от чешской Славии (в настоящее время выступают в "финале" квалификации в Лигу конференций, где устрелись с травским Спартаком, однако уже под руководством временного тренера). К тому же днепровский коллектив набрал в УПЛ всего 4 балла этого сезона, едва одолев Полесье, сыграв в ничью с минаем и уступив Оболони.
Стоит отметить, что у Кучера есть конкурент на место главного тренера ЛНЗ. Олег Дулуб также претендует на наставническое кресло "производителей семян" и даже должен прибыть в Черкассы, чтобы завершить свой трансфер. К тому же 24 августа должна состояться презентация нового коуча ЛНЗ.
Тренерская карьера Кучера
- Бывший защитник начал тренерскую карьеру летом 2020 года, когда возглавил Металл перед дебютом коллектива во Второй лиге. Вместе с харьковчанами он повысился до Первой лиги, где переродившаяся в Металлист команда выиграла остановленный из-за начала полномасштабной войны чемпионат. Таким образом харьковский клуб завоевал путевку в УПЛ.
- Но вот в элите украинского футбола Кучер тренировал уже не Металлист, а Днепр-1, откуда в Шахтер бежал Игорь Йовичевич. Александр со "спортклубовцами" попал в групповой этап Лиги конференций, где команда дошла до 1/16 финала, вылетев от киприотского АЭКа. Также Кучер с Днепром-1 выигрывал серебро чемпионата Украины, благодаря чему "спортклубовцы" впервые в истории получили право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Но вот потом дела наставника в днепровском коллективе пошли плохо.