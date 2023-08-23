В 1/16 финала сыграли восемь победителей третьего предварительного этапа Кубка Украины, а также еще восемь команд УПЛ, имевших место в рейтинге с 9 по 16.

Подробнее Кубок Украины по футболу: результаты жеребьевки четвертого раунда

Левый берег – Черноморец 1:2 (ЭТ)

Голы: Акимов, 37 – Кузык, 12, Иеде, 113

Первым выход в 1/8 финала Кубка Украины оформил одесский Черноморец, на выезде обыгравший Левый берег. Правда сделать это удалось только в экстратайме.

Агробизнес – Полесье 0:2

Голы: Янаков, 38, Будковский, 82

ФСК Мариуполь – Колос 2:2, 5:4 в серии пенальти

Голы: Зубков, 21, Литюк, 115 (пен) – Салабай, 29, Милько, 105+3 (пен)

Удаление: Чернецкий, 106 (ФСК Мариуполь)

Колос стал первой командой из УПЛ, вылетевшей из Кубка Украины. Клуб из Ковалевки уступил ФСК Мариуполь в серии пенальти. Решающими стали нереализованные удары Цурикова и Лучкевича.

Звягель – Оболонь 0:1

Гол: Черненко, 58

Нереализованный пенальти: Панчишин, 90+4 (Звягель)

Хозяева поля могли избежать поражения в основное время, но Панчишин не реализовал пенальти на четвертой добавленной минуте. Поэтому в следующий раунд проходит Оболонь.

Виктория – ЛНЗ 1:0 (после первого тайма, остановлено из-за воздушной тревоги)

Гол: Мышенко, 13

Горняк-Спорт – Металлист 1925 0:0 (после первого тайма, остановлено из-за воздушной тревоги)

Эпицентр – Верес 1:3 (после первого тайма)

Голы: Стень, 87 – Гайдучик, 44, Шарай, 45+1, 90+5

Скала 1911 – Рух 0:1

Гол: Квасниця, 16

В 1/8 финала Кубка Украины выступят восемь победителей четвертого предварительного этапа и восемь клубов УПЛ (1 – 8 по рейтингу). Жеребьевка этой стадии турнира состоится 31 августа. Базовый день матчей – 27 сентября.