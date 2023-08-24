Черкаська команда сенсаційно вилетіла з 1/16 фіналу Кубка України від представника Першої ліги Вікторії (0:1). Через незадовільний результат керівництво ЛНЗ припинило співпрацю з Олександром Ковпаком.

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Повернення Дулуба

24 серпня черкаська команда провела перше тренування під керівництвом нового тренерського штабу. За інформацією Sport.ua, команду очолив білоруський фахівець Олег Дулуб.

Йому допомагатимуть колишній тренер Зорі та Ворскли Юрій Дудник, а також тренер воротарів Металіста Андрій Дикань. Саме новий тренерський штаб керуватиме діями команди в матчі 5-го туру УПЛ проти Металіста 1925. Поєдинок відбудеться у суботу, 26 серпня. Після 4-х зіграних матчів ЛНЗ посідає 13-те місце в турнірній таблиці УПЛ.

До речі, раніше одним з кандидатів на посаду наставника черкаської команди називали Олександра Кучера. Проте колишній тренер Дніпра-1 та Металіста наразі залишається без роботи.

Добре знайомий тренер

Нагадаємо, що Олег Дулуб очолював три українські клуби Прем'єр-ліги. У 2016-17 роках білоруський фахівець працював у львівських Карпатах. Наступною командою Дулуба був одеський Чорноморець, але "моряків" він тренував лише 4 місяці. У 2021-23 роках Дулуб з перервою очолював ФК Львів. Проте на початку весняної частини чемпіонату-2022/23 керівництво львівського клубу несподівано звільнило тренера.