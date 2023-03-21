Футбольный клуб Львов на официальном сайте сообщил об изменениях на тренерском мостике команды. В понедельник, 20 марта, главный тренер Олег Дулуб и его помощник Александр Грановский были уволены со своих должностей.

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Еще одна отставка в УПЛ

Белорусский специалист тренировал "горожан" с сентября 2021 года. За этот период команда сыграла 31 матч: 9 побед, 7 ничьих и 15 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей 29:47.

В текущем сезоне Львов занимает последнюю строчку турнирной таблицы УПЛ. В зимнее межсезонье состав команды обновился практически на 90 процентов. В весенней части чемпионата "горожане" провели три поединка, в которых заработали 4 очка. В последней игре Львов едва спасся от поражения в домашнем матче с Кривбассом (2:2).

Ожидается, что команду возглавит Анатолий Бессмертный. Специалист ранее уже тренировал ФК Львов. Еще одним кандидатом на должность главного тренера является Владимир Мазяр. Он сейчас работает селекционером "сине-золотых львов".

Напомним, что сразу после завершения 18-го тура чемпионата львовский Рух объявил об отставке Леонида Кучука. Команда тоже является претендентом на вылет из УПЛ.