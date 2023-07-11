Луганский коллектив продлил аренду Олега Данченко, контракт которого принадлежит греческому АЭКу. Клуб поздравил футболист с этим, пожелав ему здоровья и хороших выступлений в черно-белой футболке.

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Еще на год с "мужиками"

Напомним, что Данченко провел только один круг по Заре. Олег сыграл 17 матчей, в которых отличился одним ассистом и двумя желтыми карточками. Во второй части сезона-2022/2023 правый защитник не сыграл. На тренировочном собрании Зари Данченко потерял сознание, после клинической смерти и трех остановок сердца он так больше не появился на футбольном поле.

Спасти Данченко удалось благодаря австрийским медикам, которые были рядом и имели дефибриллятор.

Врачи не разрешили футболисту досрочно вернуться в поле. Данченко лечился в Греции. АЭК даже направил за украинским защитником личный самолет. Иностранный клуб Олега полностью взял на себя финансовую часть лечения защитника.

Поэтому Заря решила еще на год сохранить в своей команде 28-летнего правого защитника. Еще в марте 2023-го была информация, что скоро Данченко сможет вернуться в тренировочный процесс.

В прошлом сезоне Патрик ван Леувен, возглавивший Шахтер, привел Зорю к бронзовым наградам УПЛ-2022/2023. Поэтому в новом сезоне "мужики" сыграют в Лиге Европы, но уже под руководство нового главного тренера из Сербии Ненада Лалатовича

К слову. Контракт Данченко с АЭК рассчитан до конца июня 2024 года.