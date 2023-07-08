Английский Сандерленд заинтересован в подписании нападающего Зари и сборной Украины Назария Русина. Об этом сообщает ТаТоТакое.

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Варианты для Русина

В прошлом чемпионате Сандерленд финишировал на 6 месте в Чемпионшипе – втором по силе дивизионе Англии. "Черные коты", которые 6 раз становились чемпионами Британии, ставят своей целью вернуться в АПЛ. Помочь Сандерленду выполнить задание должен украинский форвард.

Это не единственный вариант продолжения карьеры нападающего. Новый наставник Шахтера Патрик ван Леувен, прекрасно знающий возможности Русина, желает видеть Назария в составе "горняков".

Русин в Заре