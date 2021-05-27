Официально: Зинедин Зидан покинул Реал

Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского Реала. Наставник дважды приходил к рулю испанского клуба.
Реал остался без тренера
Мадридский клуб официально объявил о том, что дороги Реала и Зинедина Зидана расходятся. В последнем сезоне-2020/2021 "сливочные" под руководством француза заняли 2 место в Ла Лиге и не взяли ни одного трофея.
К слову "Мы получили огромное удовольствие на съемочной площадке": интервью о рекламной кампании FAVBET
Ранее сообщалось, что такое свое решение Зидан сообщил футболистам команды еще перед матчем 35 тура Ла Лиги с Севильей. К слову, встреча завершилась боевой ничьей 2:2. Возглавить "Королевский клуб" могут легенда команды Рауль или Массимилиано Аллегри. Последний, уже в течение двух лет находится без работы.
- Ранее услугами Зидана серьезно заинтересовался ПСЖ. Руководители клуба уже вроде бы даже успели связаться с Зинедином относительно дальнейшего сотрудничества.
- Зимой 2016 года француз впервые возглавил Реал. Под руководством Зидана команда стала первой в истории, выигравшей три Лиги чемпионов подряд.
- В марте 2019 года Зидан во второй раз пришел к рулю "сливочных". Его контракт с мадридской командой был рассчитан до 30 июня 2022 года. Однако, наставник решил расторгнуть соглашение досрочно.