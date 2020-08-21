Львовские "Карпаты" получили аттестацию на новый сезон для матчей во Второй лиге Украины. В чемпионате примут участие 26 команд, которые будут поделены на две группы.

В пятницу, 21 августа, на заседании Конференции ПФЛ львовские "Карпаты" приняли в Профессиональную футбольную лигу. Об этом сообщил Footballhub.

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"Львы" получили аттестацию

По словам журналист "Профутбола" Александра Мельниченко, в Первой лиге будет выступать 16 клубов, а не 18 как планировалось ранее. В чемпионате не будут принимать участия львовские "Карпаты" и "Балканы", которые отправлены в третью по силе лигу Украины.

Во второй лиге клубы будут поделены на две группы по 13 команд. Интересно то, что" Львы " будут бороться сразу еще с одной карпатовской командой, которая будет представлять город Галич.

Среди новичков в списке можно выделить харьковский "Металл", а также возрожденный "Кривбасс", который базируется на основе уже бывшего клуба "Горняк".

Также "Оболонь-Бровар" сменил название на "Оболонь".

Состав команд Второй лиги на сезон 2019/20 / Фото: Александра Мельниченко

Добавим, что последний вчера, 20 августа, провел официальную презентацию футболистов, тренерского штаба и форму на сезон.

Участники Второй лиги

"Буковина"

"Оболонь-Бровар-2"

"Нива"

"Подолия"

"Диназ"

"Металлург" Запорожье

"Реал Фарма"

"Энергия"

"Никополь"

"Таврия-Симферополь"

"Николаев-2"

"Кривбасс"

"Чернигов"

"Яруд"

"Победа"

"Днепр"

"Металл"

"Балканы"

"Черкасщина"

"Ужгород"

"Чайка"

"Эпицентр"

"Рубикон"

"Карпаты" Галич

"Волынь-2"

"Карпаты" Львов

Группа А: "Буковина", "Оболонь-Бровар-2", "Нива", "Подолье", "Диназ", "Черкащина", "Ужгород", "Чайка", "Эпицентр", "Рубикон", "Карпаты" (Галич), "Волынь-2", "Карпаты" (Львов).

Группа Б: "Металлург", "Реал Фарма", "Энергия", "Никополь", "Таврия", "Николаев-2", "Кривбасс", "Чернигов", "Яруд", "Победа", "Днепр", "Металл", "Балканы".

"Карпаты" исключили из УПЛ: что известно

"Карпаты" официально исключены из украинской Премьер-лиги (УПЛ). Решение принято 9 июля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. Сейчас "Карпаты" хотят начать сезон 2020/21 в Первой лиге.

По результатам рассмотрения дела были приняты следующие решения: