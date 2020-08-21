Официально: "Карпаты" будут выступать во второй лиге
Львовские "Карпаты" получили аттестацию на новый сезон для матчей во Второй лиге Украины. В чемпионате примут участие 26 команд, которые будут поделены на две группы.
В пятницу, 21 августа, на заседании Конференции ПФЛ львовские "Карпаты" приняли в Профессиональную футбольную лигу. Об этом сообщил Footballhub.
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"Львы" получили аттестацию
По словам журналист "Профутбола" Александра Мельниченко, в Первой лиге будет выступать 16 клубов, а не 18 как планировалось ранее. В чемпионате не будут принимать участия львовские "Карпаты" и "Балканы", которые отправлены в третью по силе лигу Украины.
Во второй лиге клубы будут поделены на две группы по 13 команд. Интересно то, что" Львы " будут бороться сразу еще с одной карпатовской командой, которая будет представлять город Галич.
Среди новичков в списке можно выделить харьковский "Металл", а также возрожденный "Кривбасс", который базируется на основе уже бывшего клуба "Горняк".
Также "Оболонь-Бровар" сменил название на "Оболонь".
Состав команд Второй лиги на сезон 2019/20 / Фото: Александра Мельниченко
Добавим, что последний вчера, 20 августа, провел официальную презентацию футболистов, тренерского штаба и форму на сезон.
Участники Второй лиги
- "Буковина"
- "Оболонь-Бровар-2"
- "Нива"
- "Подолия"
- "Диназ"
- "Металлург" Запорожье
- "Реал Фарма"
- "Энергия"
- "Никополь"
- "Таврия-Симферополь"
- "Николаев-2"
- "Кривбасс"
- "Чернигов"
- "Яруд"
- "Победа"
- "Днепр"
- "Металл"
- "Балканы"
- "Черкасщина"
- "Ужгород"
- "Чайка"
- "Эпицентр"
- "Рубикон"
- "Карпаты" Галич
- "Волынь-2"
- "Карпаты" Львов
Группа А: "Буковина", "Оболонь-Бровар-2", "Нива", "Подолье", "Диназ", "Черкащина", "Ужгород", "Чайка", "Эпицентр", "Рубикон", "Карпаты" (Галич), "Волынь-2", "Карпаты" (Львов).
Группа Б: "Металлург", "Реал Фарма", "Энергия", "Никополь", "Таврия", "Николаев-2", "Кривбасс", "Чернигов", "Яруд", "Победа", "Днепр", "Металл", "Балканы".
"Карпаты" исключили из УПЛ: что известно
"Карпаты" официально исключены из украинской Премьер-лиги (УПЛ). Решение принято 9 июля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. Сейчас "Карпаты" хотят начать сезон 2020/21 в Первой лиге.
По результатам рассмотрения дела были приняты следующие решения:
- засчитать "Карпатам" два технических поражения, а "Мариуполю" – две победы;
- исключить ФК "Карпаты" (Львов) из соревнований УПЛ сезона-2019/2020 за повторную неявку на матч без уважительной причины;
- засчитать "Карпатам" в оставшихся матчах после повторной неявки технические поражения, а командам-соперницам – технические победы.