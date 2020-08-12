У футболиста "Карпат" диагностировали COVID-19
Львовские "Карпаты" объявили об одном случае заражения коронавирусом в клубе.
Как сообщает официальный сайт "Карпат", полузащитник клуба Владимир Якимец сдал положительный тест на коронавирус.
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После появления первых симптомов игрок был сразу изолирован. После этого, результат ПЦР-теста подтвердил наличие COVID-19. Владимир отправился на двухнедельную самоизоляцию.
Коронавирус в "Карпатах": главное
- В июне во время подготовки "Карпат" к матчу чемпионата Украины против "Мариуполя" у футболистов и персонала "Карпат" выявили положительные тесты на COVID-19.
- Из-за этого поединок "Карпаты" – "Мариуполь" не состоялся 31 мая. Также были перенесены поединки с "Ворсклой" и СК "Днепр-1".
- Сообщалось, что "Карпаты" проводили командные тренировки, не зная результатов предыдущего тестирования.
- 1 июня "Карпаты" прошли повторное тестирование, в результате которого меньше половины тестов дали положительные результаты.
- В общем тест сдали 65 человек. С тех пор "Карпаты" официально ушли на двухнедельный карантин.