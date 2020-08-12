Львовские "Карпаты" объявили об одном случае заражения коронавирусом в клубе.

Как сообщает официальный сайт "Карпат", полузащитник клуба Владимир Якимец сдал положительный тест на коронавирус.

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После появления первых симптомов игрок был сразу изолирован. После этого, результат ПЦР-теста подтвердил наличие COVID-19. Владимир отправился на двухнедельную самоизоляцию.

22-летний Якимец – воспитанник "Шахтера". В прошлом сезоне в футболке "Карпат" он выходил девять раз.

Коронавирус в "Карпатах": главное