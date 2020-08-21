Офіційно: "Карпати" виступатимуть у Другій лізі
Львівські "Карпати" пройшли атестацію на новий сезон для матчів у Другій лізі України. У чемпіонаті візьмуть участь 26 команд, які будуть поділені на дві групи.
У п'ятницю, 21 серпня, на засіданні конференції ПФЛ львівські "Карпати" прийняли в Професійну футбольну лігу. Про це повідомив Footballhub.
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"Леви" пройшли атестацію
За словами журналіст "ПРОФУТБОЛу" Олександра Мельниченка, у Першій лізі буде виступати 16 клубів, а не 18 як планувалось раніше. У чемпіонаті не братимуть участі львівські "Карпати" та "Балкани", які відправлені у третю за силою лігу України.
У Другій лізі клуби будуть поділені на дві групи по 13 команд. Цікаво те, що "леви" боротимуться відразу ще з однією карпатівською командою, яка буде представляти місто Галич.
Серед новачків у списку можна виділити харківський "Метал", а також відроджений "Кривбас", який базується на основі вже колишнього клубу "Гірник".
Також "Оболонь-Бровар" змінив назву на "Оболонь".
Склад команд Другої ліги на сезон 2019/20 / Фото: Олександра Мельниченка
Додамо, що останній вчора, 20 серпня, провів офіційну презентацію футболістів, тренерського штабу та форму на сезон.
Учасники Другої ліги
- "Буковина"
- "Оболонь-Бровар-2"
- "Нива"
- "Поділля"
- "Діназ"
- "Металург" Запоріжжя
- "Реал Фарма"
- "Енергія"
- "Нікополь"
- "Таврія-Сімферополь"
- "Миколаїв-2"
- "Кривбас"
- "Чернігів"
- "Яруд"
- "Перемога"
- "Дніпро"
- "Метал"
- "Балкани"
- "Черкащина"
- "Ужгород"
- "Чайка"
- "Епіцентр"
- "Рубікон"
- "Карпати" Галич
- "Волинь-2"
- "Карпати" Львів
Група А: "Буковина", "Оболонь-Бровар-2", "Нива", "Поділля", "Діназ", "Черкащина", "Ужгород", "Чайка", "Епіцентр", "Рубікон", "Карпати" (Галич), "Волинь-2", "Карпати" (Львів).
Група Б: "Металург", "Реал Фарма", "Енергія", "Нікополь", "Таврія", "Миколаїв-2", "Кривбас", "Чернігів", "Яруд", "Перемога", "Дніпро", "Метал", "Балкани".
"Карпати" виключили з УПЛ: що відомо
"Карпати" офіційно виключено з української Прем'єр-ліги (УПЛ). Рішення прийнято 9-го липня на засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу. Наразі "Карпати" хочуть почати сезон 2020/21 у Першій лізі.
За результатами розгляду справи були прийняті наступні рішення:
- зарахувати "Карпатам" дві технічні поразки, а "Маріуполю" – дві перемоги;
- виключити ФК "Карпати" (Львів) зі змагань УПЛ сезону-2019/2020 за повторну неявку на матч без поважної причини;
- зарахувати "Карпатам" у матчах, що залишилося зіграти після повторної неявки, технічні поразки, а командам-суперницям – технічні перемоги.