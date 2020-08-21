Львівські "Карпати" пройшли атестацію на новий сезон для матчів у Другій лізі України. У чемпіонаті візьмуть участь 26 команд, які будуть поділені на дві групи.

У п'ятницю, 21 серпня, на засіданні конференції ПФЛ львівські "Карпати" прийняли в Професійну футбольну лігу. Про це повідомив Footballhub.

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"Леви" пройшли атестацію

За словами журналіст "ПРОФУТБОЛу" Олександра Мельниченка, у Першій лізі буде виступати 16 клубів, а не 18 як планувалось раніше. У чемпіонаті не братимуть участі львівські "Карпати" та "Балкани", які відправлені у третю за силою лігу України.

У Другій лізі клуби будуть поділені на дві групи по 13 команд. Цікаво те, що "леви" боротимуться відразу ще з однією карпатівською командою, яка буде представляти місто Галич.

Серед новачків у списку можна виділити харківський "Метал", а також відроджений "Кривбас", який базується на основі вже колишнього клубу "Гірник".

Також "Оболонь-Бровар" змінив назву на "Оболонь".



Склад команд Другої ліги на сезон 2019/20 / Фото: Олександра Мельниченка

Додамо, що останній вчора, 20 серпня, провів офіційну презентацію футболістів, тренерського штабу та форму на сезон.

Учасники Другої ліги

"Буковина"

"Оболонь-Бровар-2"

"Нива"

"Поділля"

"Діназ"

"Металург" Запоріжжя

"Реал Фарма"

"Енергія"

"Нікополь"

"Таврія-Сімферополь"

"Миколаїв-2"

"Кривбас"

"Чернігів"

"Яруд"

"Перемога"

"Дніпро"

"Метал"

"Балкани"

"Черкащина"

"Ужгород"

"Чайка"

"Епіцентр"

"Рубікон"

"Карпати" Галич

"Волинь-2"

"Карпати" Львів

Група А: "Буковина", "Оболонь-Бровар-2", "Нива", "Поділля", "Діназ", "Черкащина", "Ужгород", "Чайка", "Епіцентр", "Рубікон", "Карпати" (Галич), "Волинь-2", "Карпати" (Львів).

Група Б: "Металург", "Реал Фарма", "Енергія", "Нікополь", "Таврія", "Миколаїв-2", "Кривбас", "Чернігів", "Яруд", "Перемога", "Дніпро", "Метал", "Балкани".

"Карпати" виключили з УПЛ: що відомо

"Карпати" офіційно виключено з української Прем'єр-ліги (УПЛ). Рішення прийнято 9-го липня на засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу. Наразі "Карпати" хочуть почати сезон 2020/21 у Першій лізі.

За результатами розгляду справи були прийняті наступні рішення: