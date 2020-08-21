"Кривбасс", который после 7-летнего перерыва возвращается в украинский футбол, официально представил обновленную команду. Событие состоялось на стадионе "Горняка".

На презентации продемонстрировали новую форму команды на сезон 2020/21, а также тренерский штаб и персонал клуба, информирует 1kr.ua.

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Официальная презентация

"Кривбасс" создан на основе футбольного клуба "Горняк", который представлял Кривой Рог. Президентом клуба так и остался Константин Караманиц, а главным тренером клуба будет Геннадий Приходько.

Все игроки перезаключают контракты с переименованным клубом. Презентация клуба состоялась по всем правилам карантина относительно дистанции между представителями СМИ.

"Кривбасс" и просьба Зеленского

В 1999 и 2000 годах команда занимала третье место в чемпионате. В 2000 году команда дошла до финала Кубка Украины.

В 2013 году клуб лишили профессионального статуса из-за долгов. После этого клуб выступал на любительском уровне в Днепропетровской области.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Новую Каховку заявил о восстановлении "Кривбасса". Этот вопрос он доверил своему соратнику еще с "95-го квартала" Юрию Корявченкову.



Презентация клуба / Фото: 1kr.ua