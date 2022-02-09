Один самый мощный панчер, а другой может танцевать на ринге, – Фьюри сравнил Усика и Уайлдера

Разговорчивый чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри сравнил своего потенциального соперника Александра Усика с Деонтеем Уайлдером. Фьюри удалось дважды нокаутировать бывшего чемпиона WBC Уайлдера.

Фьюри сомневается в силе Усика

Фьюри спросили, является ли Усик более сложным соперником, чем Уайлдер. Тайсон сказал категорическое "нет" и назвал Деонтея сильнейшим панчером в истории бокса.

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Кроме того, непобедимый Фьюри посмеялся над чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF. Он сказал, что небитый Усик может только танцевать в ринге и убегать от него.

Сложнее ли Усик соперник, чем Уайлдер? Черт побери, нет. Вы шутите? Один – самый мощный панчер в истории нашего вида спорта. А что может другой? Танцевать на ринге и убегать от меня?

– сказал британец.

Хотя Фьюри неоднократно говорил, что Усик деклассировал Энтони Джошуа, теперь же Тайсон сказал, что удары украинца не нанесли британцу никакого вреда.

Поэтому Тайсон считает, что 35-летний Усик не нанесет вреда и ему.

"Усик однозначно не нанесет вреда парню вроде меня. Я его уничтожу. Он крузер, даже средневес. В любителях Усик выступал в среднем весе – 75 килограммов. Я ведь уже в 11 лет здесь – в тяжеловесе", – резюмировал Тайсон.

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