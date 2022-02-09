Фьюри сомневается в силе Усика
Фьюри спросили, является ли Усик более сложным соперником, чем Уайлдер. Тайсон сказал категорическое "нет" и назвал Деонтея сильнейшим панчером в истории бокса.
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Кроме того, непобедимый Фьюри посмеялся над чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBF. Он сказал, что небитый Усик может только танцевать в ринге и убегать от него.
Сложнее ли Усик соперник, чем Уайлдер? Черт побери, нет. Вы шутите? Один – самый мощный панчер в истории нашего вида спорта. А что может другой? Танцевать на ринге и убегать от меня?
– сказал британец.
Хотя Фьюри неоднократно говорил, что Усик деклассировал Энтони Джошуа, теперь же Тайсон сказал, что удары украинца не нанесли британцу никакого вреда.
Поэтому Тайсон считает, что 35-летний Усик не нанесет вреда и ему.
"Усик однозначно не нанесет вреда парню вроде меня. Я его уничтожу. Он крузер, даже средневес. В любителях Усик выступал в среднем весе – 75 килограммов. Я ведь уже в 11 лет здесь – в тяжеловесе", – резюмировал Тайсон.
Бой Усик – Фьюри сорвался в последний момент
- Усик и Фьюри могли встретиться в первой половине 2022 года в бою за звание абсолютного чемпиона мира. Однако бой сорвался.
- Промоутер британца Фрэнк Уоррен говорил, что Усик не хотел сражаться против Фьюри до конца мая.
- Промоутер украинца Александр Красюк заявил, что Тайсон вроде бы захотел провести промежуточный поединок перед встречей с Усиком.
- В СМИ была информация, что Энтони Джошуа готов отказаться от реванша против Усика за 15 миллионов фунтов стерлингов.
- Но, по словам Уоррена, в последний момент Джошуа захотел еще 5 миллионов долларов. Именно это и помешало организации встречи Усика и Фьюри.