Ф'юрі сумнівається у силі Усика

Ф'юрі запитали, чи Усик потенційно складніший суперник, аніж Уайлдер. Тайсон сказав категоричне "ні" й назвав Деонтея найсильнішим панчером в історії боксу.

Варте уваги Порівняв Усика з Мухаммедом Алі, а Джошуа назвав стариганом: Ф'юрі оцінив потенційного суперника

Окрім того, непереможний Ф'юрі поглузував з чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF. Він сказав, що небитий Усик може тільки танцювати в ринзі й тікати від нього.

Чи складніший Усик суперник, ніж Уайлдер? Чорт забирай, ні. Ви жартуєте? Один – найпотужніший панчер в історії нашого виду спорту. А що може інший? Танцювати на рингу та тікати від мене?,

– сказав британець.

Хоча Ф'юрі неодноразово говорив, що Усик декласував Ентоні Джошуа, тепер же Тайсон сказав, що удари українця не завдали британцю жодної шкоди.

Через це Тайсон вважає, що 35-річний Усик не завдасть шкоди і йому.

"Усик однозначно не завдасть шкоди хлопцю на зразок мене. Я його знищу. Він крузер, навіть середньоваговик. У любителях Усик виступав у середній вазі – 75 кілограмів. Я ж уже в 11 років тут – у важковаговиках", – резюмував Тайсон.

Бій Усик – Ф'юрі зірвався в останній момент