Ф'юрі сумнівається у силі Усика
Ф'юрі запитали, чи Усик потенційно складніший суперник, аніж Уайлдер. Тайсон сказав категоричне "ні" й назвав Деонтея найсильнішим панчером в історії боксу.
Варте уваги Порівняв Усика з Мухаммедом Алі, а Джошуа назвав стариганом: Ф'юрі оцінив потенційного суперника
Окрім того, непереможний Ф'юрі поглузував з чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF. Він сказав, що небитий Усик може тільки танцювати в ринзі й тікати від нього.
Чи складніший Усик суперник, ніж Уайлдер? Чорт забирай, ні. Ви жартуєте? Один – найпотужніший панчер в історії нашого виду спорту. А що може інший? Танцювати на рингу та тікати від мене?,
– сказав британець.
Хоча Ф'юрі неодноразово говорив, що Усик декласував Ентоні Джошуа, тепер же Тайсон сказав, що удари українця не завдали британцю жодної шкоди.
Через це Тайсон вважає, що 35-річний Усик не завдасть шкоди і йому.
"Усик однозначно не завдасть шкоди хлопцю на зразок мене. Я його знищу. Він крузер, навіть середньоваговик. У любителях Усик виступав у середній вазі – 75 кілограмів. Я ж уже в 11 років тут – у важковаговиках", – резюмував Тайсон.
Бій Усик – Ф'юрі зірвався в останній момент
- Усик та Ф'юрі могли зустрітися у першій половині 2022 року в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Проте бій зірвався.
- Промоутер британця Френк Уоррен говорив, що Усик не хотів битися проти Ф'юрі до кінця травня.
- Натомість промоутер українця Олександр Красюк заявив, що Тайсон начебто захотів провести проміжний поєдинок перед зустріччю з Усиком.
- У ЗМІ була інформація, що Ентоні Джошуа готовий відмовитися від реваншу проти Усика за 15 мільйонів фунтів стерлінгів.
- Та, за словами, Уоррена, в останній момент Джошуа захотів ще 5 мільйонів доларів. Саме це й завадило організації зустрічі Усика та Ф'юрі.