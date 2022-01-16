Перерыв пошел на пользу хозяевам

Поединок был возобновлен с 39-й минуты, когда на табло горел счет 1:1. Именно на этой минуте был прерван матч из-за скандальной выходки фанатов Бетиса.

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Напомним, что один из болельщиков хозяев бросил палку на футбольное поле и попал прямо в голову футболиста Севильи. У Жоана Жордана диагностирована черепно-мозговая травма. После этого поединок был остановлен.

Первую часть игры команды завершили с тем же счетом 1:1. Единственный гол в матче болельщики увидели на 73-й минуте. Серхио Каналес избежал офсайда и мощным ударом прошил сетку ворот Севильи – 2:1.

Бетис стал одним из четвертьфиналистов Кубка Короля. С 19 – 20 января определятся еще три участника 1/4 финала.

Кто уже стал четвертьфиналистом

Мальорка

Кадис

Райо Вальекано

Валенсия

Бетис

Видеообзор матча Бетис – Севилья