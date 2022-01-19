Преемник Бенитеса
Дункан Фергюсон будет исполнять обязанности главного тренера английского клуба. 50-летний специалист будет готовить команду к следующему домашнему матчу против Астон Виллы.
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Британский наставник уже провел первую тренировку во главе команды. В тренерский штаб Фергюсона вошли Джон Эббрелл, Лейтон Бейнс и тренер голкиперов Алана Келли.
Эвертон под руководством уже представителя Рафаэля Бенитеса после 19-ти сыгранных поединков занимает лишь 16-е место в таблице АПЛ. "Ириски" получили 19 очков. Испанский специалист покинул английский клуб после поражения от Норвича (2:1).
Старый-новый тренер
- Ранее Фергюсон уже был наставником Эвертона с приставкой "и. о.". Было это в 2019-м году.
- Под его руководством "ириски" провели 4 матча, в которых набрали лишь 5 пунктов.
- По данным Transfermarkt, соглашение Фергюсона с Эвертоном рассчитано до 30 июня 2024 года.