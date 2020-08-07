"Очень сильны в атаке": игрок и тренер "Базеля" высоко оценили "Шахтер"
В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы швейцарский "Базель" обыграл немецкий "Айнтрахт" со счетом 1:0. Соперником "Базеля" в 1/4 финала станет донецкий "Шахтер".
Главный тренер "Базеля" Марсель Коллер уже поделился мнением о предстоящей игре против "Шахтера". Его слова цитирует Sport.ua.
К слову: "Базель" прошел "Айнтрахт" и стал соперником "Шахтера" в 1/4 финала Лиги Европы: видео
В следующем матче у нас будет такой же настрой, как сегодня, важно будет защищаться всем вместе: надежда, конечно, – пройти еще один раунд, но мы знаем, что "Шахтер" – очень сложная команда, потому что они быстрые и очень сильные с точки зрения техники,
– сказал Коллер.
Также защитник швейцарского клуба Сильван Видмер высоко оценил игру "Шахтера":
"Они очень сильны в атаке, бразильцы впереди и сильные украинцы сзади. Постоянные участники Лиги чемпионов и снова и снова делают там сенсации. Но у нас есть и свои козыри. Шансы 50/50. Мы сделаем все возможное, чтобы наш путь в четвертьфинале на этом не закончился".
Кто вышел в 1/4 финала Лиги Европы
В течение 5 и 6 августа определились четвертьфиналисты Лиги Европы сезона 2019/2020. В восьмерку лучших, которая продолжит борьбу за трофей, попал и украинский "Шахтер".
Участники 1/4 финала Лиги Европы
- "Шахтер"
- "Интер"
- "Манчестер Юнайтед"
- "Копенгаген"
- "Севилья"
- "Байер"
- "Базель"
- "Вулверхэмптон"