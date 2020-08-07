В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы швейцарский "Базель" обыграл немецкий "Айнтрахт" со счетом 1:0. Соперником "Базеля" в 1/4 финала станет донецкий "Шахтер".

Главный тренер "Базеля" Марсель Коллер уже поделился мнением о предстоящей игре против "Шахтера". Его слова цитирует Sport.ua.

К слову: "Базель" прошел "Айнтрахт" и стал соперником "Шахтера" в 1/4 финала Лиги Европы: видео

В следующем матче у нас будет такой же настрой, как сегодня, важно будет защищаться всем вместе: надежда, конечно, – пройти еще один раунд, но мы знаем, что "Шахтер" – очень сложная команда, потому что они быстрые и очень сильные с точки зрения техники,

– сказал Коллер.

Также защитник швейцарского клуба Сильван Видмер высоко оценил игру "Шахтера":

"Они очень сильны в атаке, бразильцы впереди и сильные украинцы сзади. Постоянные участники Лиги чемпионов и снова и снова делают там сенсации. Но у нас есть и свои козыри. Шансы 50/50. Мы сделаем все возможное, чтобы наш путь в четвертьфинале на этом не закончился".

Поединок "Шахтер" – "Базель" состоится в Гельзенкирхене 11 августа. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Кто вышел в 1/4 финала Лиги Европы

В течение 5 и 6 августа определились четвертьфиналисты Лиги Европы сезона 2019/2020. В восьмерку лучших, которая продолжит борьбу за трофей, попал и украинский "Шахтер".

Участники 1/4 финала Лиги Европы