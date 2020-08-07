У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи швейцарський "Базель" переграв німецький "Айнтрахт" з рахунком 1:0. Суперником "Базеля" в 1/4 фіналу стане донецький "Шахтар".

Головний тренер "Базеля" Марсель Коллер вже поділився думкою про майбутню гру проти "Шахтаря". Його слова цитує Sport.ua.

До слова: "Базель" пройшов "Айнтрахт" і став суперником "Шахтаря" в 1/4 фіналу Ліги Європи: відео

У наступному матчі у нас буде такий же настрій, як сьогодні, важливо буде захищатися всім разом: надія, звичайно, – пройти ще один раунд, але ми знаємо, що "Шахтар" – дуже складна команда, тому що вони швидкі і дуже сильні з точки зору техніки,

– сказав Коллер.

Також захисник швейцарського клубу Сільван Відмер високо оцінив гру "Шахтаря":

"Вони дуже сильні в атаці, бразильці попереду і сильні українці ззаду. Постійні учасники Ліги чемпіонів і знову і знову роблять там сенсації. Але у нас є і свої козирі. Шанси 50/50. Ми зробимо все можливе, щоб наш шлях в чвертьфіналі на цьому не закінчився".

Поєдинок "Шахтар" – "Базель" відбудеться в Гельзенкірхені 11 серпня. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Хто вийшов в 1/4 фіналу Ліги Європи

Протягом 5 та 6 серпня визначились чвертьфіналісти Ліги Європи сезону 2019/2020. До вісімки найкращих, яка продовжить боротьбу за трофей, потрапив і український "Шахтар".

Учасники 1/4 фіналу Ліги Європи