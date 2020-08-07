"Дуже сильні в атаці": гравець та тренер "Базеля" високо оцінили "Шахтар"
У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи швейцарський "Базель" переграв німецький "Айнтрахт" з рахунком 1:0. Суперником "Базеля" в 1/4 фіналу стане донецький "Шахтар".
Головний тренер "Базеля" Марсель Коллер вже поділився думкою про майбутню гру проти "Шахтаря". Його слова цитує Sport.ua.
До слова: "Базель" пройшов "Айнтрахт" і став суперником "Шахтаря" в 1/4 фіналу Ліги Європи: відео
У наступному матчі у нас буде такий же настрій, як сьогодні, важливо буде захищатися всім разом: надія, звичайно, – пройти ще один раунд, але ми знаємо, що "Шахтар" – дуже складна команда, тому що вони швидкі і дуже сильні з точки зору техніки,
– сказав Коллер.
Також захисник швейцарського клубу Сільван Відмер високо оцінив гру "Шахтаря":
"Вони дуже сильні в атаці, бразильці попереду і сильні українці ззаду. Постійні учасники Ліги чемпіонів і знову і знову роблять там сенсації. Але у нас є і свої козирі. Шанси 50/50. Ми зробимо все можливе, щоб наш шлях в чвертьфіналі на цьому не закінчився".
Хто вийшов в 1/4 фіналу Ліги Європи
Протягом 5 та 6 серпня визначились чвертьфіналісти Ліги Європи сезону 2019/2020. До вісімки найкращих, яка продовжить боротьбу за трофей, потрапив і український "Шахтар".
Учасники 1/4 фіналу Ліги Європи
- "Шахтар"
- "Інтер"
- "Манчестер Юнайтед"
- "Копенгаген"
- "Севілья"
- "Баєр"
- "Базель"
- "Вулверхемптон"