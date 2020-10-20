Бывший чемпион мира по версии WBO в легком весе Хосе Педраса (28-3, 13 КО) прокомментировал бой Ломаченко – Лопес. Пуэрториканец не соглашается с мнением судей относительно поражения Ломаченко.

Хосе Педраса пристально следил за боем, который происходил в ночь с 17 на 18 октября в Лас-Вегасе, где на ринге сошлись Василий Ломаченко и Теофимо Лопес. Экс-чемпион колеблется в компетентности судей, которые единогласно отдали победу американцу. Об этом сообщает Boxing Scene.

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Хосе считает, что такие оценки судей являются абсурдными. Он просматривал бой и подсчитывал точные удары боксеров. По его словам, победу в поединке одержал украинский боксер, а не Лопес.

"Мы не видели Ломаченко в той форме, в которой привыкли видеть, когда он контролирует бой. В первых раундах он много боксировал, но мало что сделал. С 6-7 раундов все было совсем иначе. Ломаченко добавил в агрессии", – заявил Педраса.

После поединка тренер абсолютного чемпиона мира Теофимо Лопеса заявила, что американец откажется от всех поясов и поднимется в первый полусредний вес.

Кто такой Хосе Педраса?

Боксер-профессионал, выступающий в первом полусреднем весе. Чемпион мира по версии IBF (2015/17) во втором полулегком весе, по версии WBO (2018) в легком весе. 8 декабря 2018 года единогласным решением судей уступил украинцу Василию Ломаченко в объединительном бою за титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и The Ring в легком весе. В 11 раунде Ломаченко дважды отправлял Педрасу в нокдаун.

Недовольство боксерского сообщества

Бой между Ломаченко и Лопесом длился все 12 раундов. Американец оказался "крепким орешком" для Василия, которого украинец не сумел одолеть.

Решение о победителе принимали судьи. И все трое отдали победу Лопесу. Поэтому именно Лопес стал абсолютным чемпионом мира. Ломаченко проиграл все три своих чемпионских пояса.

После поражения промоутер Ломаченко Боб Арум обвинил одного из судей в некомпетентности. Джули Ледерман, которая выставила 119:109. По ее мнению, Теофимо выиграл 11 раундов, а Василий – только один, 11-й. Многие эксперты возмутились таким подходом, не говоря о команде Ломаченко. А 88-летний промоутер Боб Арум сообщил, что лично он отдал "викторию" с небольшим преимуществом Лопесу.

Менеджер Ломаченко Эгис Климас недоволен решением Ледерман. Он считает, что судьи подсуживали американцу на его родной земле.