Новоиспеченный абсолютный чемпион в легком весе американец Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) хочет сменить весовую категорию, отказавшись от всех чемпионских поясов в легком весе после победы над Василием Ломаченко (14-2, 10 КО).

Об этом заявил отец и тренер боксера Теофимо Лопес-старший в комментарии BoxingScene. По его словам, у его сына нет мотивации боксировать в нынешнем дивизионе.

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Я думаю, пришло время подняться в первый полусредний вес. Полагаю, ему самое время подниматься на 140 фунтов (63,5 кг) и попытаться объединить все пояса там.

Нет ни одной причины, по которой мы должны оставаться в легком весе, так как знаем, что нам не за что боксировать, понимаете? Конечно, все зависит от обстоятельств. Но я бы предпочел, чтобы он поднялся в 140", – заявил Лопес-старший.

Ломаченко-Лопес: главное о бое

Бой между Ломаченко и Лопесом длился все 12 раундов. Американец оказался крепким орешком для Василия, которого украинец не сумел одолеть.

Решение о победителе принимали судьи. И все трое отдали победу Лопесу. Поэтому именно Лопес стал абсолютным чемпионом мира. Ломаченко проиграл все три своих чемпионских пояса.

После поражения промоутер Ломаченко Боб Арум обвинил одного из судей в некомпетентности. Джули Ледерман, которая выставила 119:109. По ее мнению, Теофимо выиграл 11 раундов, а Василий – только один, 11-й. Многие эксперты возмутились таким подходом, не говоря о команде Ломаченко. А 88-летний промоутер Боб Арум сообщил, что лично он отдал "викторию" с небольшим преимуществом Лопесу.