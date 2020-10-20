Колишній чемпіон світу за версією WBO у легкій вазі Хосе Педраса (28-3, 13 КО) прокоментував бій Ломаченко – Лопес. Пуерториканець не погоджується з думкою суддів щодо поразки Ломаченка.

Хосе Педраса пильно стежив за боєм, який відбувався у ніч з 17 на 18 жовтня у Лас-Вегасі, де на рингу зійшлись Василь Ломаченко та Теофімо Лопес. Ексчемпіон вагається у компетентності суддів, які одноголосно віддали перемогу американцю. Про це повідомляє Boxing Scene.

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Хосе вважає, що такі оцінки суддів є абсурдними. Він переглядав бій та підраховував точні удари боксерів. За його словами, перемогу у поєдинку здобув український боксер, а не Лопес.

"Ми не бачили Ломаченка у тій формі, у якій звикли бачити, коли він контролює бій. У перших раундах він багато боксував, але мало що зробив. З 6-7 раундів все було зовсім інакше. Ломаченко додав у агресії", – заявив Педраса.

Після поєдинку тренер абсолютного чемпіона світу Теофімо Лопеса заявила, що американець відмовиться від усіх поясів та підійметься в першу напівсередню вагу.

Хто такий Хосе Педраса? Боксер-професіонал, який виступає в першій напівсередній вазі. Чемпіон світу за версією IBF (2015/17) у другій напівлегкій вазі, за версією WBO (2018) в легкій вазі. 8 грудня 2018 року одноголосним рішенням суддів поступився українцеві Василю Ломаченко в об'єднавчому бою за титули чемпіона світу за версіями WBA Super, WBO і The Ring в легкій вазі. В 11 раунді Ломаченко двічі відправляв Педрасу в нокдаун.

Невдоволеність боксерської спільноти

Бій між Ломаченком та Лопесом тривав усі 12 раундів. Американець виявився "міцним горішком" для Василя, якого українець не зумів здолати.

Рішення про переможця приймали судді. І всі троє віддали перемогу Лопесу. Тож саме Лопес став абсолютним чемпіоном світу. Ломаченко програв всі три свої чемпіонські пояси.

Після поразки промоутер Ломаченка Боб Арум звинуватив одного з суддів у некомпетентності. Джулі Ледерман, яка виставила 119:109. На її думку, Теофімо виграв 11 раундів, а Василь – тільки один, 11-й. Багато експертів обурилися таким підходом, не кажучи про команду Ломаченка. А 88-річний промоутер Боб Арум повідомив, що особисто він віддав "вікторію" з невеликою перевагою Лопесу.

Менеджер Ломаченка Егіс Клімас незадоволений рішенням Ледерман. Він вважає, що судді підсуджували американцю на його рідній землі.