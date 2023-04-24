Не зрелищное украинское Классическое и потенциальный рекордсмен Довбик: обзор 22-го тура УПЛ

Украинские коллективы провели очередную встречу в рамках внутреннего чемпионата. Тур УПЛ подарил порцию эмоций почитателям украинского футбола

В рамках 22-го тура УПЛ было сыграно 8 поединков, в которых арбитры 5 раз зафиксировали победу одной из команд, а трижды коллективы не смогли обнаружить более сильного. По итогам сыгранного раунда команды смогли забить суммарно 22 гола – 2,75 за встречу, пишет 24 канал.

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Во время 22 тура ситуация в турнирной таблице чемпионата Украины менялась с каждым матчем. Так луганская Заря имела возможность временно порадоваться, находясь на втором месте (зона Лиги чемпионов) после минимальной победы над Колосом (0:1) благодаря шикарному голу игрока Динамо. И "бело-черных" разочаровал Днепр-1, который в нервном поединке одолел аутсайдера чемпионата Рух (3:2) и выскочил на "серебряное" место УПЛ. Интересно, что во встрече с львовским клубом "спортклубовцы" сами себе наделали проблем, а вратарь днепрян может смело претендовать на номинацию "фейл года".

Кстати говоря. В матче с "желто-черными" Артем Довбик забил свой 19-гол в текущем розыгрыше УПЛ и может смело побить рекорд Генриха Мхитаряна.

Что касается центрального матча тура, то встреча между Динамо и Шахтером (1:1) приковала к себе большое внимание, однако украинские гранды не отблагодарили фанатов высоким уровнем футбола. Порадовать болельщиков смог только Александр Андриевский, забивший феерический гол со штрафного. В туре коллективы провели еще две скучные встречи: да Александрия сыграла в безголевую ничью с Ингульцем (0:0), в седьмой раз расписав мировую из восьми матчей под руководством Руслана Ротаня, а также Верес и Минай (1:1) обменялись голами в беззубой "битве хищников" ("волки" против "лис").

Однако в УПЛ бывают и зрелищные поединки. Ворскла обыграла Металлист (3:2) в перестрелке пенальти – судья во встрече назначил 4 одиннадцатиметровых на оба коллектива. К тому же, Черноморец устроил камбек Кривбасса (2:3), который и сам сначала из роли "догоняющего" превратился в "лидера" встречи, продемонстрировав весь свой характер и желание остаться в элитном дивизионе Украины. Также победой над явным аутсайдером отличился Металлист 1925, без проблем одолевший Львов (0:2), оставив "золотые львы" на дне турнирной таблицы.

Турнирная таблица после 22-го тура / инстаграмм УПЛ