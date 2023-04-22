Ворскла – Металлист 3:2

Голы: Сефери, 26, 45+1, Фелипе, 45+3 – Бойчук, 9, Романюк, 82

Ворскла и Металлист провели встречу в рамках 22-го тура Украинской Премьер-лиги, из которой победителями вышли "зелено-белые". Матч показался особенно интересным для голкиперов коллективов, пишет 24 Канал.

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Не зря УПЛ вошла в десятку мировых лиг мира по частоте назначений одиннадцатиметровых ударов. Ворскла, которая невнятно проводит сезон, теперь еще и имеет все шансы зацепиться за еврокубки и продемонстрировать, что именно они, как обычно, достойны представлять Украину. А вот Металлист, всегда демонстрирующий хороший футболист, никак результата добиться не может.

Матч оказался достаточно интенсивным и интересным, поскольку на 9-й минуте встречи Богдан Бойчук, который в прошлом матче забил шикарный гол Вересу (5:5), подошел выполнять одиннадцатиметровый удар, поскольку Павел Исенко плохо сыграл на выходе Хотя юный вратарь Ворсклы и угадал угол, куда полетит мяч, но игрок Металлиста мощно пробил и реализовал момент, 1:0.

Однако и полтавский коллектив получил возможность пробить пенальти. На 26-й минуте матча исполнять удар собрался Таулант Сефери, сватанный в немецкий коллектив Бундеслиги. Даниил Ермолов дотянулся до мяча, однако албанец также мощно пробил в створ ворот, что и принесло гол Ворскли, 1:1.

Уже через мгновение, почти герой эпизода Ермолов фолит и дарит еще один пенальти для "зелено-белых". выполнять собравшийся то же Сефери. Однако голкипер Металлиста взял себя в руки и парировал удар албанца, исправив свою ошибку и сохранив ничью, по крайней мере, на тот момент.

Но вот уже в конце первого тайма Ворскла перевернула все с ног на голову. На 45+1-й минуте матча полтавский коллектив снова получил шанс пробить одиннадцатиметровый удар, назначенный арбитром после спорного момента, за что потом и отплатился. К мячу снова подошел Таулант Сефери, которого не сбил с ног нереализованный пенальти. На этот раз албанец свою работу проделал безупречно, оформив дубль в матче. А уже на 45+3 Фелипе увеличил преимущество "зелено-белых" в матче, прошив нижний угол ворот харьковчан, 3:1.

Кстати говоря. В перерыве матча один из ассистентов главного тренера Металлиста получил красную карточку за свои чрезмерные эмоции в сторону арбитра матча. Коуч харьковчан был не согласен с третьим назначенным пенальти в ворота Металлиста.

Всю зрелищность коллективы решили продемонстрировать в первом тайме, а вот во второй половине встречи – унять свои таланты. Но вот под занавес встречи Металлист, всегда демонстрирующий характер, все же смог подогреть интригу в матче, поскольку защитник харьковчан Юрий Романюк на 82-й минуте отыграл один мяч для своей команды, и вот, как всегда, Металлисту чего-то не хватило, 3:2.

Таким образом, Ворскла поднимается на -7-ю строчку УПЛ (29 очков в активе), отставая от пятого еврокубкового места на 4 балла. А вот Металлист, который делает все для того, чтобы остаться в элитном дивизионе, опустился в прямую зону вылета, заняв 15-е место (19 очков в активе).

Видеообзор матча Ворскла – Металлист: