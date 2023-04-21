Колос – Заря 0:1

Гол: Бражко, 31.

В чемпионате Украины стартовал 22 тур УПЛ. На пятницу был вынесен поединок между претендентами на еврокубки – Колос принимал Зарю, пишет 24 канал.

по теме Эпическая драка Бангуры и беспорядки на глазах Ющенко: интересные факты из истории Всеукраинского дерби

Команда Патрика ван Леувена набрали невероятный ход весной, выиграв 5 из шести поединков чемпионата. Среди них – победы над Динамо и Днепром-1. Это позволяет луганцам мечтать о борьбе за путевку в Лигу чемпионов.

Супергол Бражко

Для сохранения шансов Заре нужно было выигрывать в Ковалевке. Колосс продолжает надеяться на путевку в Лигу конференций. Но игра с луганчанами не была удачной для команды Вишняка.

Единственный гол в игре гости забили в середине первого тайма. Бражко решился на дальний выстрел из-за пределов штрафной и мяч по красивой траектории залетел в ворота Волынца. Напомним, что Владимир находится в Заре в аренде с Динамо.

Видео гола Бражко:

Заря хочет в Лигу чемпионов

Впрочем, почти весь второй тайм Заря отыграла в меньшинстве. В начале Снурницын необдуманно схватил Ильина за футболку и получил вторую желтую карточку. Однако это не помогло Колосу вырвать ничью.

Читайте также За бурные эмоции и лишние слова: УАФ оштрафовала Кривбасс за недопустимое поведение Вернидуба

Победа позволяет подопечным ван Леувен запрыгнуть на вторую строчку, в зону Лиги чемпионов. Луганчане опередили Днепр-1 только на бал, но при этом команда Александра Кучера имеет два матча в запасе.