Львов – Металлист 1925 0:2

Гол: Бычек, 27, Капинус, 84

Хозяева поля проводили пятый поединок после внезапной замены на тренерском мостике. Однако до сих пор команда Анатолия Бессмертного не разжилась хотя бы одним очком, пишет 24 Канал.

Читайте также Луческу ставит палки в колеса Шахтеру: "горняки" потеряли очки в дерби с Динамо – видео голов

У Металлиста 1925 была своя неприятная серия – в 8 последних поединках подопечные Эдмара не могли одержать победу. Так что встреча обещала быть бескомпромиссной.

Не забиваешь ты – забивают тебе

Первыми могли открыть счет "сине-золотые львы". Стремительную атаку должен был результативно завершать Мильченко, но мяч предательски прокатился рядом со штангой.

Ответ харьковчан не заставил себя ждать. На 27-й минуте поединка прострел Русина замкнул Бычек. Гости довольно неожиданно получили преимущество в первой своей атаке на ворота Рыбки.

Игроки Львова пытались изменить ход поединка, но их ударам не хватало точности. Зато команда Эдмара добилась своего в очередной быстрой контратаке.

Проход Русина из центра поля завершился пасом на Капинуса, который точно пробил с 11 метров. До конца поединка оставалось 6 минут. В оставшееся время подопечные Бессмертного ничего не могли предложить Металлисту 1925.