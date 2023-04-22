Динамо – Шахтер 1:1

Голы: Андриевский, 82 – Степаненко, 12

В субботу, 22 апреля, в УПЛ прошло Классическое дерби. В Киеве сошлись между собой извечные соперники Динамо и Шахтер. Обычно матчи этих команд подавались под борьбой за чемпионство, но не в этом сезоне, пишет 24 канал.

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Киевляне провалили этот сезон. "Бело-синие" с позором вылетели из Лиги Европы, а в УПЛ потеряли шансы на золото и даже не претендуют на место в Лиге чемпионов. Шахтер же главный фаворит в борьбе за чемпионство.

Выстрел на удачу от Степаненко

Подопечные Йовичевича опережают Днепр-1 на семь очков при игре в запасе у команды Кучера. Поэтому победа над Динамо существенно повышала бы шансы Шахтера на золото. Безумный выстрел Степаненко

Дончане с первых минут взялись за дело и отличились уже на 12-й минуте. Грубой ошибки допустил Нещерет, проспавший дальний выстрел Степаненко. Возможно, Руслана ослепило солнце, но он в итоге пропустил мяч под рукой.

Видео гола Степаненко:

В общем, первый тайм прошел без особо острых моментов. Единственный шанс Динамо был поближе к перерыву, когда выстрел Бенито приняла на себя прижатая рука Ракицкого. После этого мяч оказался у Волошина, но удар Назара с близкого расстояния накрыл Трубин.

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Крутой гол со штрафного спасает Динамо

Во втором тайме Динамо захватило инициативу, но не могло создать опасные моменты у ворот Трубина. Похоже, это успокоило Шахтер, решивший удержать минимальное преимущество.

Впрочем, киевляне таки нашли возможность восстановить паритет. На 82 минуте вышедший на замену Царенко заработал опасный штрафной. К мячу подошел Александр Андриевский и от перекладины поразил ворота Трубина.

Видео гола Андриевского:

Новый виток в борьбе за чемпионство УПЛ

У дончан было немного времени, чтобы вырвать победу. Игроки Шахтера создали несколько моментов, но Нещерет был на высоте. Таким образом, Динамо отбирает баллы у дончан и дает шанс Днепру-1 вернуться в чемпионскую гонку.

Сейчас Шахтер опережает днепрян на 8 очков, но у днепрян есть два матча в запасе. Динамо же остается четвёртым, отставая от Зорю на 5 баллов.

Стоит знать. В следующем туре Шахтер играет против Колоса, тогда как Динамо будет противостоять харьковскому Металлисту.