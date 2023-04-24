25-летний нападающий стал автором второго гола Днепра-1 в ворота львовского соперника. Артем Довбик удвоил преимущество днепрян с пенальти, пишет 24 Канал.

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В гонке по историческому голевому рекорду

Для Довбика этот гол стал 19-м результативным ударом в текущем сезоне УПЛ-2022/2023 и 23-м в этом сезоне. Также в активе Артема 5 ассистистов в 30 сыгранных матчах.

Отметим! Поединок против Движения закончился волевой победой Днепра-1 со счётом 3:2. Победный гол в составе днепровского клуба забил на третьей компенсированной минуте Игорь Когут.

Чтобы забить 19 голов в УПЛ, нападающему Днепра-1 понадобился 21 поединок.

Довбик продолжает "охотиться" за рекордом бывшего футболиста Шахтера Генриха Мхитаряна. Нынешний игрок итальянской Ромы является автором голевого рекорда в УПЛ. Армянин наколотил в футболке "горняков" 25 голов за сезон-2012/2013.

Сейчас у нескольких футболистов больше голов за один сезон, чем у Довбика – Тамерлан Гусейнов, Максим Шацкий, Луис Адриано, Жуниор Мораес (у всех по 20), Арсен Аваков, Андрей Воробей, Факундо Феррейра (по 21), Сергей Ребров, Алекс Тейшейра (у всех по 22).

Впереди у команды Александра Кучера еще 9 матчей в сезоне УПЛ-2022/2023. Поэтому у Довбика есть отличная возможность стать лучшим бомбардиром в истории первенства. 29 апреля Днепр-1 сыграет против Ингульца.

К слову. Днепр-1 после 21-го сыгранного поединка идет на втором месте в УПЛ, имея в своем активе 48 очков. А это на 5 баллов меньше, чем набрал лидер сезона Шахтер. Хотя у днепрян еще одна встреча в запасе. Потому борьба за чемпионство в УПЛ продолжается.