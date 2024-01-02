"Вся Украина в огне": эмоциональная реакция звезд украинского спорта на обстрел Киева и Харькова

Россия в очередной раз атаковала украинские города. 2 января враг нанес масштабный удар по Украине, но больше всего досталось Киеву и Харькову, которые накрыли вражескими ракетами.

Сначала Россия кошмарила украинские города дронами, а затем прибегла к тяжелой артиллерии, выпустив по украинским землям 10 "Кинжалов", 70 ракет Х-59 и Х-101, и 3 "Калибры". Благодаря защитникам украинского неба удалось сбить 72 вражеских цели, сообщет 24 Канал.

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Украинские спортсмены тоже попали во вражеский обстрел

Однако террористы сделали немало разрушений и принесли много горя в украинские семьи. Было известно о четырех погибших и 92 пострадавших. К сожалению, эти цифры продолжают расти.

Украинские спортсмены тоже оказались под ракетным обстрелом врага. Легкоатлетка Анна Рыжикова эмоционально прокомментировал новый террористический удар по своей стране.

Праздники в Украине проходят так. Нет праздничного настроения, одно желание: чтобы все остались в живых,

– написала легкоатлетка.



Реакция Анны Рыжиковой / Скриншот из соцсетей

Оперативные детали вражеской атаки в нашем телеграмме

Титулованная и спортивная семья легкоатлетки Марины Бех-Романчук и пловца Михаила Романчука выделили для видео с последствиями вражеского удара целый пост в инстаграмме. Пара показала реалии украинской жизни, в которых продолжают жить украинцы после 24 февраля 2022 года.

Мы давно забыли о нормальной жизни! Именно так выглядит новый 2024 год в Украине, исполненном боли, страха, переживаний. Вся Украина в огне! Все города атакуют враг, днем и ночью. Больно…

– подписала под видео Бех-Романчук.

Прыжок в высоту Ирина Геращенко показала, как скрывалась от российских обстрелов в собственной квартире вместе с пушистым другом.

Спортсменка поблагодарила украинских защитников за работу и смелость.



Вражеский обстрел встретил Геращенко в квартире / Скриншот из соцсетей

Украинские звезды спорта тоже активно распространяют последствия вражеского удара по Украине 2 января. На эти фотографии и видео сложно смотреть без слез – разрушенные дома, другая инфраструктура, окровавленные люди и те, жизнь которых больше не вернуть.

Достойно внимания Абсолютное зло – Шахтер и Динамо отреагировали на циничную атаку России

2 января стал одним из самых ужасных дней для украинского народа, в частности, для киевлян и харьковчан.

Реакция украинских спортсменов на обстрел Киева и Харькова 2 января / Скриншоты из соцсетей