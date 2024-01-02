Россия атаковала Украину ракетами разного типа, в том числе и "Кинжалами". Враг кошмарил украинский народ с воздуха несколько часов подряд, и так продолжается с 31 декабря 2023 года. Почти все ракеты, которые летели в другие области, разворачивались в столицу Украины. Это был один из самых масштабных обстрелов Киева, который не только унес жизни мирных людей, но и ужасно разрушил инфраструктуру.

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В Украине следят за игрой Свитолиной даже во время обстрелов

Не меньше пострадал Харьков, которому достается почти каждый день.

Президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на утренние обстрелы и назвал цифры погибших и раненых. К сожалению, террористы унесли жизни уже четырех человек, еще 92 – пострадали от обстрелов. Но это еще не финальные цифры. Под завалами еще могут находиться люди.

Оперативные детали вражеской атаки в нашей телеграмме.

Однако даже такие ужасные ракетные удары не сломают украинский народ, уже показавший всю свою силу на всю планету.

В момент жутких обстрелов в инстаграмме Russian Tennis появилась публикация с комментарием одной из поклонниц тенниса, которая даже во время ракетного удара не забыла о матче первой ракетки Украины Элины Свитолиной.

2 января бронзовый призер Олимпиады-2020 сыграл против Каролин Возняцки в 1/16 финала турнира WTA 250 в Окленде в Новой Зеландии. Свитолина одержала победу в двух сетах над соперницей из Дании.

Болельщица Элины следила за этой игрой из ванной комнаты, где вместе с детьми пряталась во время вражеского обстрела.

Вот бы Элина Свитолина видела картину: я сижу в ванной с детьми в темноте, за окном шарит ракетами и только слышишь бабушки, но пока малые спят, смотрю теннис и радуюсь за Элину,

– написала фанатка украинской теннисистки.



За игрой Свитолиной следят даже во время обстрелов в Украине / Скриншот из Ukrainian Tennis

Какова была реакция Свитолиной

Свитолина чуть ли не сразу после матча репостнула этот пост себе на страницу в инстаграмме, добавив трогательные смайлики. Это вдохновит и придаст сил Элини перед следующим матчем турнира.

Напомним, что Харьков – не чужой для теннисистки город. В 2007 году семья Элины переехала из Одессы в первую столицу Украины.



Реакция Свитолиной / Скриншот из инстаграмма Элины

Любопытно! В 1/8 финала WTA 250 в Окленде Свитолина сыграет против британки Эммы Радукану. Их встреча состоится вечером 2 января (ориентировочно в 23:00 по киевскому времени).