Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова отреагировала на обстрелы Киева российскими военными войсками. Она отметила, что пока не до празднований.
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Легкоатлетка отреагировала на атаку России по Киеву
"Праздники в Украине проходят так. Нет праздничного настроения, одно желание: чтобы все остались в живых", - написала Рыжикова и опубликовала видео и фотографию с попаданием в жилые дома в Киеве.
Что известно о ракетной атаке России
- Российская армия нанесла ракетные удары утром 2 января по Киеву и Харькову. В общей сложности российские войска выпустили около 70 ракет.
- Силы ПВО сбили десять из десяти аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три из трех крылатых ракет "Калибр". Россия атаковала объекты критической инфраструктуры, промышленные, гражданские и военные объекты. Основное направление удара – Киев, сообщил командующий Воздушными силами Олещук.
- Больше всего пострадавших из-за обстрелов российских войск в Киеве — в Соломенском районе. Там повреждены жилые многоэтажки, в домах возник пожар. Сейчас известно о 43 пострадавших, один человек погиб.
- В Харькове 43 человека получили ранения.