Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова отреагировала на обстрелы Киева российскими военными войсками. Она отметила, что пока не до празднований.

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Легкоатлетка отреагировала на атаку России по Киеву

"Праздники в Украине проходят так. Нет праздничного настроения, одно желание: чтобы все остались в живых", - написала Рыжикова и опубликовала видео и фотографию с попаданием в жилые дома в Киеве.

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