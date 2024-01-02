Спершу Росія кошмарила українські міста дронами, а згодом вдалась до важкої артилерії, випустивши по українських землях 10 "Кинджалів", 70 ракет Х-59 та Х-101, та 3 "Калібри". Завдяки захисникам українського неба вдалось збити 72 ворожі цілі, повідомляє 24 Канал.

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Українські спортсмени теж потрапили під ворожий обстріл

Однак терористи наробили чимало руйнувань та принесли багато горя в українські родини. Було відомо про чотирьох загиблих та 92-х постраждалих. На жаль, ці цифри продовжують зростати.

Українські спортсмени теж опинились під ракетним обстрілом ворога. Легкоатлетка Анна Рижикова емоційно прокоментував новий терористичний удар по рідній країні.

Свята в Україні проходять так. Немає святкового настрою, одне бажання: щоб всі залишилися живими,

– написала легкоатлетка.



Реакція Анни Рижикової / Скриншот із соцмереж

Оперативні деталі ворожої атаки – у нашому телеграмі.

Титулована та спортивна сім'я легкоатлетки Марини Бех-Романчук та плавця Михайла Романчука виокремили для відео із наслідками ворожого удару цілий пост в інстаграмі. Пара показала реалії українського життя, у яких продовжують жити українці після 24 лютого 2022 року.

Ми давно забули про нормальне життя! Саме так виглядає новий 2024 в Україні, сповненому болі, страху, переживань. Вся Україна у вогні! Всі міста атакує ворог, вдень і вночі. Боляче…

– підписала під відео Бех-Романчук.

Стрибунка у висоту Ірина Геращенко показала, як переховувалась від російського обстрілу у власній квартирі разом із пухнастим другом.

Спортсменка подякувала українським захисникам за роботу та сміливість.



Ворожий обстріл зустрів Геращенко у квартирі / Скриншот із соцмереж

Українські зірки спорту теж активно поширюють наслідки ворожого удару по Україні 2 січня. На ці світлини та відео складно дивитись без сліз – зруйновані будинки, інша інфраструктура, закривавлені люди та ті, життя яких більше не повернути.

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2 січня став одним із найжахливіших днів для українського народу, а зокрема для киян та харків'ян.

Реакція українських спортсменів на обстріл Києва і Харкова 2 січня / Скриншоти із соцмереж