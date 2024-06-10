Свитолина больше не первая ракетка Украины: кто занял ее место

Женская теннисная ассоциация обнародовала обновленный мировой рейтинг по итогам соревнований, которые проходили в течение двух последних недель. Главным среди них бесспорно был "мэйджор" в Париже.

Украину в одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции представляли 6 теннисисток. Лучше всего выступила Элина Свитолина, которая пробилась в 1/8 финала, пишет 24 Канал.

Читайте также Финал почти на 5 часов: Карлос Алькарас впервые в карьере стал чемпионом Ролан Гаррос

Как изменились позиции украинских теннисисток

Несмотря на такой результат уроженка Одессы не смогла удержать лидерство национального рейтинга. Она потеряла 2 позиции и сейчас расположилась на 21-й строчке.

Ее перегнала Марта Костюк, которая закончила свои выступления уже после второго круга турнира. Этого хватило, чтобы подняться на 17-е рекордное для себя место и впервые в карьере стать первой ракеткой Украины.

Свои позиции также улучшили Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Выход в 1/16 финала позволил одесситке вернуться в топ-30 и расположиться на 27-й строчке, а теннисистка из Новой Каховки, несмотря на снятие из-за травмы в первом круге, поднялась на 46-е место.

Наибольший регресс среди украинок претерпела Леся Цуренко, которая не смогла защитить очки прошлогоднего Ролан Гаррос, когда дошла до 1/8 финала. Из-за повреждения она снялась уже в поединке первого раунда, из-за чего потеряла 14 позиций – 59-е место.

Благодаря первому выходу в основную сетку Открытого чемпионата Франции несколько улучшила свой рейтинг Юлия Стародубцева – 134-я позиция.

Украинки в топ-200 мирового рейтинга

17. Марта Костюк – 2240 очков (+3 позиции)

21. Элина Свитолина – 2100 (-2)

27. Даяна Ястремская – 1712 (+5)

46. Ангелина Калинина – 1221 (+2)

59. Леся Цуренко – 1048 (-14)

127. Дарья Снигур – 608 (-4)

134. Юлия Стародубцева – 557 (+8)

182. Екатерина Байндль – 421 (-15)

. Новая первая ракетка Украины Марта Костюк прекрасно выступила в парном разряде на Ролан Гаррос. Она дошла с Габриэлой Русе до полуфинала, где уступила итальянскому дуэту Паолини / Эррани.

В топ-10 мирового рейтинга также произошло несколько изменений. Ига Швьонтек после защиты титула осталась первой ракеткой мира, а на второе место вышла полуфиналистка Ролан Гаррос Коко Гофф. Она поменялась местами с "нейтральной" Ариной Сабаленко, которая опустилась на третью строчку.

Главная сенсация турнира финалистка Жасмин Паолини впервые попала в топ-10, зато Даниэль Коллинс покинула десятку сильнейших.

Рейтинг WTA: топ-10