Украину в одиночном разряде на Открытом чемпионате Франции представляли 6 теннисисток. Лучше всего выступила Элина Свитолина, которая пробилась в 1/8 финала, пишет 24 Канал.
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Как изменились позиции украинских теннисисток
Несмотря на такой результат уроженка Одессы не смогла удержать лидерство национального рейтинга. Она потеряла 2 позиции и сейчас расположилась на 21-й строчке.
Ее перегнала Марта Костюк, которая закончила свои выступления уже после второго круга турнира. Этого хватило, чтобы подняться на 17-е рекордное для себя место и впервые в карьере стать первой ракеткой Украины.
Свои позиции также улучшили Даяна Ястремская и Ангелина Калинина. Выход в 1/16 финала позволил одесситке вернуться в топ-30 и расположиться на 27-й строчке, а теннисистка из Новой Каховки, несмотря на снятие из-за травмы в первом круге, поднялась на 46-е место.
Наибольший регресс среди украинок претерпела Леся Цуренко, которая не смогла защитить очки прошлогоднего Ролан Гаррос, когда дошла до 1/8 финала. Из-за повреждения она снялась уже в поединке первого раунда, из-за чего потеряла 14 позиций – 59-е место.
Благодаря первому выходу в основную сетку Открытого чемпионата Франции несколько улучшила свой рейтинг Юлия Стародубцева – 134-я позиция.
Украинки в топ-200 мирового рейтинга
- 17. Марта Костюк – 2240 очков (+3 позиции)
- 21. Элина Свитолина – 2100 (-2)
- 27. Даяна Ястремская – 1712 (+5)
- 46. Ангелина Калинина – 1221 (+2)
- 59. Леся Цуренко – 1048 (-14)
- 127. Дарья Снигур – 608 (-4)
- 134. Юлия Стародубцева – 557 (+8)
- 182. Екатерина Байндль – 421 (-15)
В топ-10 мирового рейтинга также произошло несколько изменений. Ига Швьонтек после защиты титула осталась первой ракеткой мира, а на второе место вышла полуфиналистка Ролан Гаррос Коко Гофф. Она поменялась местами с "нейтральной" Ариной Сабаленко, которая опустилась на третью строчку.
Главная сенсация турнира финалистка Жасмин Паолини впервые попала в топ-10, зато Даниэль Коллинс покинула десятку сильнейших.
Рейтинг WTA: топ-10
- Ига Швьонтек (Польша) – 11 695 очков
- Коко Гофф (США) – 7988 (+1)
- Арина Соболенко ("нейтральная") – 7788 (-1)
- Елена Рыбакина (Казахстан) – 5973
- Джессика Пегула (США) – 4625
- Маркета Вондроушова (Чехия) – 4503
- Жасмин Паолини (Италия) – 4068 (+8)
- Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4005
- Мария Саккари (Греция) – 3980 (-2)
- Онс Жабер (Тунис) – 3748 (-1)