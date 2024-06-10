Україну в одиночному розряді на Відкритому чемпіонаті Франції представляли 6 тенісисток. Найкраще виступила Еліна Світоліна, яка пробилася до 1/8 фіналу, пише 24 Канал.
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Як змінилися позиції українських тенісисток
Попри такий результат уродженка Одеси не змогла утримати лідерство національного рейтингу. Вона втратила 2 позиції та наразі розташувалася на 21-й сходинці.
Її перегнала Марта Костюк, яка закінчила свої виступи вже після другого кола турніру. Цього вистачило, щоб піднятися на 17-те рекордне для себе місце та вперше у кар'єрі стати першою ракеткою України.
Свої позиції також покращили Даяна Ястремська й Ангеліна Калініна. Вихід до 1/16 фіналу дозволив одеситці повернутися у топ-30 та розташуватися на 27-й сходинці, а тенісистка з Нової Каховки, попри зняття через травму в першому колі, піднялася на 46-те місце.
Найбільшого регресу серед українок зазнала Леся Цуренко, яка не змогла захистити очки минулорічного Ролан Гаррос, коли дійшла до 1/8 фіналу. Через пошкодження вона знялася вже в поєдинку першого раунду, через що втратила 14 позицій – 59-те місце.
Завдяки першому виходу в основну сітку Відкритого чемпіонату Франції дещо покращила свій рейтинг Юлія Стародубцева – 134-та позиція.
Українки в топ-200 світового рейтингу
- 17. Марта Костюк – 2240 очок (+3 позиції)
- 21. Еліна Світоліна – 2100 (-2)
- 27. Даяна Ястремська – 1712 (+5)
- 46. Ангеліна Калініна – 1221 (+2)
- 59. Леся Цуренко – 1048 (-14)
- 127. Дарія Снігур – 608 (-4)
- 134. Юлія Стародубцева – 557 (+8)
- 182. Катерина Байндль – 421 (-15)
У топ-10 світового рейтингу також відбулося декілька змін. Іга Швьонтек після захисту титулу залишилася першою ракеткою світу, а на друге місце вийшла півфіналістка Ролан Гаррос Коко Гофф. Вона помінялася місцями з "нейтральною" Ариною Сабалєнко, яка опустилася на третю сходинку.
Головна сенсація турніру фіналістка Жасмін Паоліні вперше потрапила у топ-10, натомість Даніель Коллінс залишила десятку найсильніших.
Рейтинг WTA: топ-10
- Іга Швьонтек (Польща) – 11 695 очок
- Коко Гофф (США) – 7988 (+1)
- Арина Сабалєнко ("нейтральна") – 7788 (-1)
- Єлена Рибакіна (Казахстан) – 5973
- Джесіка Пегула (США) – 4625
- Маркета Вондроушова (Чехія) – 4503
- Жасмін Паоліні (Італія) – 4068 (+8)
- Чжен Ціньвень (Китай) – 4005
- Марія Саккарі (Греція) – 3980 (-2)
- Онс Жабер (Туніс) – 3748 (-1)