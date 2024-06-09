Александер Зверев (Германия) – Карлос Алькарас (Испания) 2:3 (3:6, 6:2, 7:5, 1:6, 2:6)

В Париже завершился второй в этом году турнир Grand Slam. На воскресенье, 9 июня, был вынесен финал в мужском одиночном разряде, пишет 24 Канал.

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В битве за трофей сошлись третья и четвертая ракетки мира Карлос Алькарас и Александр Зверев. Главный фаворит соревнования Новак Джокович снялся с соревнования на стадии четвертьфинала из-за травмы.

А вот будущая первая ракетка Янник Зиннер вылетел в полуфинале от Алькараса. Поэтому испанец и считался главным фаворитом в финале, ведь показывает неплохие результаты на грунте.

Тем не менее немец с российскими корнями дал серьезный бой Карлосу. Матч длился все возможные пять сетов, затянувшись аж на 4,5 часа. Первый сет остался за Алькарасом, но два следующих взял Зверев.

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Однако на последние два сета Александера не хватило, в них Карлос отдал сопернику лишь три гейма. В конце концов сильной стороной Зверева были подачи на вылет – аж восемь эйсов.

Что же касается Алькараса, то для испанца это первый в его карьере триумф на Ролан Гаррос. В целом же Карлос до этого из турниров Grand Slam выигрывал US Open-2022 и Уимблдон-2023. Для оформления "карьерного Шлема" испанцу необходимо еще выиграть Australian Open.