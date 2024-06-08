Ига Швентек (Польша) – Ясмине Паолини (Италия) 2:0 (6:2, 6:1)

В Париже подошел к завершению второй в этом сезоне турнир Grand Slam среди женщин. В финал грунтового соревнования Ролан Гаррос вышла первая ракетка мира Ига Швентек, пишет 24 Канал.

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Очередной триумф Иги

Ее соперницей неожиданно стала №15 рейтинга WTA Ясмине Паолини. Впрочем, польская спортсменка все равно была явной фавориткой, ведь за этот Ролан Гаррос Ига проиграла только один сет.

В конце концов Швентек на деле показала свое превосходство в классе над Паолини. За два сета итальянка взяла лишь три гейма и лишь один – на подаче от Иги. При этом Ясмине допустила две двойные ошибки.

Таким образом полячка уже третий раз подряд выиграла Ролан Гаррос. Для Швентек это уже пятый триумф на турнирах Grand Slam, четыре из которых произошли именно на Ролан Гаррос.

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Кроме того, Ига закрепится на первом месте рейтинга WTA по итогам отчетной недели. На второе место выйдет Коко Гауфф (вместо Арины Сабаленко), а Паолини поднимется в топ-10 (на седьмую строчку).