Украинский боксер Василий Ломаченко довольно спорно проиграл 12-раундовый поединок абсолютному чемпиону мира Девину Хейни. В обновленном рейтинге Всемирной боксерской организации WBO учли поражение экс-чемпиона мира.
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Два украинца в топ-3 рейтинге WBO
Теперь боксер из Белгород-Днестровского занимает вторую строчку рейтинга WBO. А на первую строчку переместился американец Шакур Стивенсон.
Еще один представитель Украины Денис Беринчик сохранил третью позицию. Боксер отказался проводить обязательную защиту титула чемпиона Европы EBU ради главного пояса Всемирной боксерской организации
Интересно, что бывший абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос находится на 14-й строчке рейтинга.
Рейтинг WBO в легком весе. Топ-10
- Девин Хейни – чемпион
- 1. Шакур Стивенсон
- 2. Василий Ломаченко
- 3. Денис Беринчик
- 4. Анхель Фиерро
- 5. Исаак Круз
- 6. Уильям Сепеда
- 7. Франк Мартин
- 8. Кейшон Дэвис
- 9. Франческо Патера
- 10. Раймон Мураталла
Что ждет Ломаченко
- Недавно промоутер украинца Боб Арум озвучил, что Ломаченко может провести реванш с Девином Хейни. Однако реализовать этот замысел будет сложно.
- Также стремится встретиться с Ломой Шакур Стивенсон. Американец был поражен формой украинского боксера в поединке с Хейни.
- Однако вполне вероятно, что Ломаченко проведет промежуточный бой, прежде чем выйти на ринг с кем-то из топ-списка.