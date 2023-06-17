Украинский боксер Василий Ломаченко довольно спорно проиграл 12-раундовый поединок абсолютному чемпиону мира Девину Хейни. В обновленном рейтинге Всемирной боксерской организации WBO учли поражение экс-чемпиона мира.

По теме Он боится, – Ломаченко пролил свет на тему возможного реванша против Хэйни

Два украинца в топ-3 рейтинге WBO

Теперь боксер из Белгород-Днестровского занимает вторую строчку рейтинга WBO. А на первую строчку переместился американец Шакур Стивенсон.

Еще один представитель Украины Денис Беринчик сохранил третью позицию. Боксер отказался проводить обязательную защиту титула чемпиона Европы EBU ради главного пояса Всемирной боксерской организации

Интересно, что бывший абсолютный чемпион мира Джордж Камбосос находится на 14-й строчке рейтинга.

Рейтинг WBO в легком весе. Топ-10

Девин Хейни – чемпион

1. Шакур Стивенсон

2. Василий Ломаченко

3. Денис Беринчик

4. Анхель Фиерро

5. Исаак Круз

6. Уильям Сепеда

7. Франк Мартин

8. Кейшон Дэвис

9. Франческо Патера

10. Раймон Мураталла

Что ждет Ломаченко